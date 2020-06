„Geisterfahrer“ flüchtet nach Unfall

Polizei sucht Zeugen

Himmelreich (os). Leichte Verletzungen und erheblichen Schaden hat ein 29 Jahre alter VW-Fahrer zu beklagen, der am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Landesstraße 192 zwischen Himmelreich und Eilvese verunglückte.

Gegenüber der Polizei sagte der Fahrer, ihm sei ein weißer BMW mit Münchner Kennzeichen auf seiner Fahrbahnseite entgegen gekommen. Um einen Zusammenstoß mit dem „Geisterfahrer“ zu verhindern, wich er mit seinem VW in den Seitenraum aus, geriet in den Fahrbahngraben und kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Wagen entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 15.000 Euro beziffert.

Die Person am Steuer des BMW entfernte sich unerkannt und unerlaubt vom Unfallort. Es wurden Strafverfahren, auch wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Weitere Buchstaben und Ziffern des entgegenkommenden Wagens sind bisher nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 entgegen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020