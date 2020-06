Grundschule Stockhausenstraße verschenkt ihre „Pausenkatze“

Kunst- und Kulturstiftung übernimmt Pawlowski-Gemälde

Matthias Kostrzewa (li.) und Dr. Tanja Soroka (re.) nehmen das Gemälde „Pausenkatze“ von Schulleiterin Frauke Viets entgegen. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Mehr als vierzig Jahre schmückte das Gemälde „Pausenkatze“ der Bordenauer Künstlerin und Kunstpädagogin Ingrid Matthies-Pawlowski die Aula der Grundschule Stockhausenstraße. Jetzt werden die Räumlichkeiten umgebaut und das großformatige Bild passt nicht mehr ins neue Raumkonzept.

Am Dienstag haben Schulleiterin Frauke Viets und Lehrerin Sabine Buntrock das Werk in die Obhut der „Pawlowski Kunst- und Kulturstiftung“ gegeben. Der Vorstand der Stiftung hatte sich bereit erklärt, das Gemälde mit der stattlichen Länge von 2,5 Metern und einer Höhe von 1,5 Metern vorerst in die Sammlung im historischen Rosenkrug aufzunehmen und so vor möglichen Schäden zu bewahren. Weil es in den Räumen der Kunstgalerie aber nicht genug Platz gibt, um alle Werke der Sammlung zu zeigen, kommt das Bild aus dem Jahr 1979 erst einmal ins Magazin, so der Geschäftsführer der Pawlowski-Stiftung, Matthias Kostrzewa. Wer Interesse an dem Gemälde hat, kann sich mit der Stiftung in Verbindung setzen.

Die Stiftung ist eine Treuhandstiftung unter dem Dach der Altrewa Bürgerstiftung im Rosenkrug. Sie bewahrt den künstlerischen Nachlass von Ingrid Pawlowski, die im Mai achtzig Jahre alt geworden wäre. Die geplante Ausstellung ihrer Kunst im Rosenkrug musste aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020