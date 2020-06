Seit gestern blitzt es wieder in der Königsberger Straße

Ausschuss lässt sich Blitzer vorführen

Bis einschließlich des Wochenendes steht der Blitzer wieder an der Königsberger Straße.

Neustadt (os). Nach drei Standorten in den Stadtteilen kehrt der städtische Blitzeranhänger in dieser Woche wieder in die Kernstadt zurück. Seit dem gestrigen Dienstagabend ist das Messgerät an der Königsberger Straße platziert und überwacht damit wieder die Einhaltung der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer. Beim letzten Einsatz an dieser Stelle wurden innerhalb einer knappen Woche 318 Verstöße registriert.

Nicht geblitzt wurde dagegen am Dienstagnachmittag an der Lindenstraße. In Höhe der Feuerwehr war der Anhänger zwar aufgestellt, das diente aber nur zur Demonstration für den Ausschuss für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Die Ratspolitiker ließen sich das kommunale Tempomessgerät erklären und stellten Fragen zu möglichen Standorten sowie rechtlichen Rahmenbedingungen.

Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020