Smart-Cabrio erfasst Wolf auf der B 6 - Fahrer und Tier sterben

Einsatzkräfte können 76-Jährigem nicht mehr helfen

Für den 76-jährigen Fahrer des Smart-Cabrio kam jede Rettung zu spät.

Der Kleinwagen war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem jungen Wolf kollidiert. Fotos: Seitz

Von dem Cabrio blieb nur Schrott. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (os). Zusammenstoß mit tödlichem Ende: Zum ersten Mal seit die Raubtiere wieder im Neustädter Land gesichtet wurden, ist am späten Sonntagabend ein Wolf an einem Verkehrsunfall beteiligt. Das Tier wurde kurz vor 23 Uhr zwischen Bordenau und Frielingen von einem Smart-Cabrio erfasst. Dabei verlor der 76-jährige Fahrer die Kontrolle über den Kleinwagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum, bevor der Wagen auf dem Dach in einem Graben liegen blieb. Der Burgdorfer wurde unter dem Auto eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Einsatzkräfte der Feuerwehren Neustadt, Eilvese und Osterwald u.E. konnten nur noch seinen Leichnam bergen. Auch der Wolf wurde beim Zusammenstoß getötet, laut Polizei sollte es sich um ein Jungtier handeln. Wolfsberater Helge Stummeyer begutachtete das Raubtier noch in der Nacht. "Nach meiner Schätzung ist der Wolf zwei bis drei Jahre alt und voll ausgewachsen", so der Experte. Das Tier wog nach seinen Worten 36 Kilogramm und wurde "voll erfasst". Nach Gesprächen mit Ortsansässigen in den vergangenen Monaten tippt Stummeyer auf einen von drei "Junggesellen", die zwischen dem Standortübungsplatz hinter der Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen und dem Bereich Frielingen unterweg sein sollen.

Die Bundesstraße war bis gegen 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Hannover für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020