Zinsenball statt Filialerhaltung? - Satire nimmt Volksbanker aufs Korn

Vorstand will bei Generalversammlung diskutieren

Ob die Stimmung bei der kommenden RVBN-Generalversammlung wieder so einmütig ist? Foto: Seitz (Archiv)

Hagen (os). Das Ergebnis steht zwar schon fest, diskutiert werden soll im Nachhinein aber trotzdem noch. Die Raiffeisen-Volksbank Neustadt mit Sitz in Hagen will die eigentlich für den kommenden Mittwoch vorgesehene, durch die Corona-Einschränkungen aber nicht mögliche Generalversammlung schnellstmöglich nachholen. Dort sollen dann auch noch einmal das Abstoßen des Warenbereichs und die Schließungen der Filialen Neustadt und Schneeren sowie des Automatenstandortes Eilvese diskutiert werden.

Zwischenzeitlich macht in Eilvese, Schneeren und anderen Orten ein Satire-Schreiben die Runde. Daraus lässt sich deutliche Kritik an der Art der Entscheidungsfindung „in der Genossenschaft“ lesen. Auch dass die Mitglieder von den Veränderungen erst aus der Zeitung erfuhren, kommt nicht gut an.

„Das tut mir wirklich leid“, sagt Vorstand Frank Hahn mit Blick auf die Kommunikation. Die Zustellung der Mitglieder-Information sei früher beauftragt gewesen. „Die Post hat das Corona-bedingt liegen lassen“, hat er auf Nachfrage erfahren. „Eigentlich ist oberstes Gebot: Erst die Mitglieder informieren.“

Kritik an der Entscheidung kann Hahn weder inhaltlich noch in der Art und Weise nachvollziehen. „Der Vorstand ist operativ verantwortlich“, sagt er. Es habe 2019 zwei Sondersitzungen des Aufsichtsrates zu Schließungen und Warenbereich gegeben. „Alle zusammen haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht“, berichtet er. In erster Linie sei man wirtschaftlich den Mitgliedern verpflichtet, die Maßnahmen eine kaufmännische Entscheidungen.

Hahns Vorstandskollege Markus Heumann hatte in den vergangenen beiden Jahren über Rückgänge im Warenbereich berichtet. Er sieht in Landwirtschaft und Energiemarkt aufgrund von Wetter und Strukturänderungen weitere Unwägbarkeiten - beim Heizöl etwa durch aktuelle Förderprogramme. „Über die nächsten fünf Jahre wird es da einen Rückgang geben“, ist er sicher. Er erwartet, dass die nun an Agravis verpachteten Standorte mittelfristig erhalten bleiben. Gerade das Getreidesilo in Neustadt sei aber ein Ankerpunkt, der langfristig Anlaufstelle auch für kleinere Landwirte aus dem Umland bleibe.

Für den Bankbereich stellen die Maßnahmen laut Hahn Entscheidungen für die Zukunft dar. „In Schneeren waren wir 15 Jahre aktiv“, sagt er. In dieser Zeit hätten sich die Rahmenbedingungen aber „radikal verändert“. Selbst ein Automatenstandort sei bei jährlichen Kosten von rund 15.000 Euro - vor allem durch IT-Sicheheit sowie die Anbindung ans Rechenzentrum - und immer seltenerer Nutzung nicht mehr wirtschaftlich. „Die Digitalisierung wird immer mehr genutzt, dem mussten wir Rechnung tragen“, so Frank Hahn.

Trotzdem versteht er Kritik aus den Ortsräten, eine vorherige Einbindung sei im Gremienverlauf aber schwierig. Die Kommunikation hätte jedoch auch dort besser laufen können, räumt er ein. Nach Bekanntwerden der Absichten hatte der Vorstand eilig Videokonferenzen mit Eilveser und Schneerener Lokalpolitikern abgehalten.

Für die Generalversammlung, möglicherweise noch im Juli durchführbar, gehen Hahn und Heumann von deutlichen Aussprachen aus. „Ich finde das aber auch gut“, sagt Hahn. Auch der Satireschrift kann er etwas abgewinnen: „Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Das schreibt man nicht mal so in zwei Minuten hin.“

