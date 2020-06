Wildlebende Honigbienen haben Grund zur Freude

Bienenhäuser sind „Apotheke“ für die Insekten

Letzte Hand an das im Brink aufzuhängende Bienenhaus legen an Friedrich Ernsting und Reinhard Hoffknecht (v.li.) und Wilhelm Ernsting (4.v.li.). Ortsbürgermeister Stefan Porscha (3.v.li.) sieht zu, Tipps zum Aufhängen holte sich Jean-Claude Sauer von der Dorfgemeinschaft Hagen (re.). Foto: Giebel

Schneeren (gi). Vor einigen Monaten stellte Biologe Torben Schiffer Behausungen für wildlebende Honigbienen vor (wir berichteten). Für den Vorsitzenden des NABU, Reinhard Hoffknecht war das keine Frage, dass diese Häuser für staatenlose Honigbienen einen idealen Schutz und eine gute Wohnstube bedeuten.

Zumal es für die Wildbienen keine natürlichen Häuser, wie Baumhöhlen mehr gibt. Ziel der Aktion ist die weitere Vermehrung der Honigbienen. Angeschafft wurden neun Massivholzröhren, das Holz kommt aus der Schweiz, sechs Häuser baute Imker und Tischler André Deckers aus Krefeld zusammen. Das Bienenhaus ist ein geschlossenes System, der Honig verbleibt in dem runden Haus. „Es ist die Apotheke der Honigbienen“, sagte Deckers. „Wir müssen zurück zu den Wurzeln und die Natur machen lassen.“ Die Bienen sollten selbstbestimmt ohne imkerlichen Eingriff leben können.

In Schneeren wurde ein Bienenhaus an einem Baum im Brink aufgehängt, ein weiteres steht im Wäldchen an der Mühle. Für ein Bienenhaus übernahm der Heimatverein Schneeren die Kosten, das zweite wurde ermöglicht durch die Unterstützung des MGV-Manpower, das DRK, den Fruchthof Theisinger, der CDU, den Schützenverein, den Landfrauen, des Theaterclubs und der Firma Kernbach (alle aus Schneeren) sowie der Fahrradscheune Mardorf. Ein drittes Bienenhaus stellt Reinhard Hoffknecht auf seinem Privatgrundstück in Schneeren auf.

Ortsbürgermeister Stefan Porscha begleitete das Aufhängen des Bienenhauses im Brink. „Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, auch ist es erfreulich, dass so viele Bürger und Vereine die Anschaffung eines Bienenhauses unspektakulär unterstützten“, sagte Porscha.

Weitere der zylindrischen Bienenhäuser sind bereits oder werden noch aufgestellt in Eilvese, von der Dorfgemeinschaft in Hagen, zwei vom NABU in Neustadt, eines von der Stadt Neustadt und eines in Borstel.

