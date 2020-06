Verantwortungsbewusstsein fehlt

Mülllablagerung am Container-Platz

Otternhagen (r/os). „Ich verstehe nicht warum Menschen sich so benehmen“, schreibt Anja Grothe der Neustädter Zeitung. Was sie am Standort der Altpapier- und Glascontainer „An der Waldbühne“ immer wieder beobachtet, lässt sie am Verantwortungsbewusstsein der Menschen zweifeln.

„Es werden Sachen dorthin gestellt, die nicht hingehören, zum Beispiel alte Farbeimer, Restmüll und mehr. Auch wird das Altpapier oft, selbst wenn die Container leer sind, im Karton davor gestellt. Das allein ist schon traurig, dass Menschen so faul sind“, berichtet sie.

Am Donnerstagvormittag beseitigte Abfallentsorger aha dann die Müllmassen, die zum Großteil tatsächlich aus Papier bestanden - wie sonst auch. Grothe hat aber wenig Zweifel, dass es bald wieder ähnlich aussehen wird. „So ein Verhalten ist einfach nicht schön“, sagt die Otternhagenerin.

