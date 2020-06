Die Corona-Lage am Freitag: Auf niedrigem Niveau ins Wochenende

Weiterhin drei Infizierte im Neustädter Land - Region

Neustadt (os). Bis auf Weiteres bleibt es beim niedrigen Stand von Covid-19 betroffener Personen im Stadtgebiet. Das Gesundheitsamt der Region meldet wie gestern noch drei aktuell Infizierte. Die Gesamtzahl seit Auftreten der ersten Fälle der Pandemie beträgt weiterhin 45, daraus ergeben sich mittlerweile 42 Genesene.

Die Region Hannover - Landeshauptstadt inklusive - hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.517 (2.483) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Donnerstagnachmittag). Davon gelten mittlerweile 2.116 (2.104) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 111 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion, das Durchschnittsalter der Gestorbenen liegt bei 82,5 Jahren (+/-0). Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 290 (268). Im gesamten Regionsgebiet werden mit Stand heute 84 (-18) Menschen in Kliniken behandelt, davon 18 (-5) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 57 Infizierte (+1), 10 bis 19 Jahre: 116 (+5); 20 bis 29 Jahre: 407 (+9); 30 bis 39 Jahre: 407 (+4); 40 bis 49: 4014 (+5); 50 bis 59 Jahre: 478 (+7); 60 bis 69 Jahre: 219 (+1); 70 bis 79 Jahre: 157 (+1); 80 Jahre und älter: 260 (+1). Ohne Altersangabe: 2.

Zu Fragen rund um das Thema Testungen teilt Regionspräsident Hauke Jagau folgendes mit: „Die Region Hannover analysiert tagesaktuell das Covid-19-Infektionsgeschehen in der gesamten Region. So wie einzelne Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, sind auch die Bewertungen der methodisch-sinnvollen Vorgehensweisen ein dynamischer Prozess." Derzeit gäbe es vermehrt Fälle, in denen sich auch symptomlose Personen im Nachhinein als Covid-19-positiv erwiesen haben. "Das scheint vor allem dort besonders deutlich, wo mehrere Menschen zusammenkommen und die Abstandsregelungen nicht einhalten", so Jagau. Auf der anderen Seite scheinen Ansammlungen von Menschen dann weniger problematisch zu sein, wenn die Abstände beachtet werden. "Daher haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Betriebe und Einrichtungen besonders im Blick, da die Ansteckungswahrscheinlichkeit hier im Moment deutlich höher zu sein scheint, als im privaten Bereich". Aktuell sei das Gesundheitsamt dabei - gemäß den neuen Empfehlungen des RKI - Strukturen für Testungen von K1-Kontakten** zu schaffen. Wir erhoffen uns hierdurch eine noch frühere Unterbrechung von möglichen Infektionsketten, sodass das Gesundheitssystem noch effizienter entlastet werden kann.“

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

** K1-Kontakte sind Menschen, die den Mindestabstand von 2 Metern zum Erkrankten mindestens 15 Minuten lang unterschritten haben. Diese K1-Kontakte bekommen vom Gesundheitsamt eine Quarantäneanordnung. Andere Personen müssen nicht in Quarantäne gehen. Der Aufenthalt im selben Gebäude birgt kein Infektionsrisiko.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1108 vom 06.06.2020