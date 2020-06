Landesministerium legt Wolfsverordnung für Umgang mit problematischen Tieren vor

Herdenschutz und Bedingungen für Entnahme sind weiter definiert

Hannover/Neustadt (r/tma). Wie soll zukünftig grundsätzlich mit problematischen Wölfen umgegangen werden? Das niedersächsiche Umweltministerium hat dafür nun eine genaue Verordnung herausgegeben, die Situationen für das Verscheuchen, Vergrämen und auch die Entnahme - sprich: Tötung - definiert. Dabei wird eine Einzelfallbetrachtung nicht ausgeschlossen.

„Niedersachsen steht zum Schutz des Wolfes ohne Wenn und Aber”, so Umweltminister Olaf Lies. „Aber auch die Weidetierhaltung ist ein nicht wegzudenkender wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft - und das soll auch so bleiben.“ Um sowohl dem Artenschutz als auch den Weidetierhaltern gerecht zu werden, hat Niedersachsen nun - bundesweit bisher einzigartig - eine entsprechende Verordnung erarbeitet. „Management beim Wolf bedeutet natürlich Prävention durch Herdenschutz, aber am Ende auch die Wolfsentnahme wenn dies nicht ausreicht“, ergänzt Lies. „Ein Wolf, der ungeschützte Tiere reißt, wird alleine deswegen nicht entnommen. Weitere Faktoren müssen hinzukommen, bevor das letzte Mittel greift.“

Im Mittelpunkt steht aber die Regelung der „zumutbaren“ Herdenschutzmaßnahmen. Denn bisherige pauschale Empfehlungen von 120 Zentimeter hohen Elektrozäunen gegen Wölfe seien etwa am Deich oder in der Heide unzumutbar. Dies soll die Verordnung den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Beispielsweise wird nun der Hochwasserschutz besonders berücksichtigt. An Deichen soll künftig die Einzäunung von Schafen ausreichen.

„Ohne die Beweidung von Deichen sind diese nicht zu sichern. Wenn Schäfer dort aufgrund zunehmender Wolfsangriffe aufgeben, sind viele Menschen der sehr realen Gefahr von Überschwemmungen ausgesetzt. Gleichzeitig können an Deichanlagen nicht beliebig hohe Stromzäune errichtet werden, um verirrte Wölfe abzuhalten“, erklärt Lies.

Wann doch gegen problematische Tiere agiert werden soll, ist nun mit genauen Optionen niedergeschrieben. Die für Vergrämungen oder Abschussgenehmigungen zuständigen Landkreise bekommen einen Rahmen für ihre Entscheidungen. Jägern soll so Rechtssicherheit gegeben werden, da vor einem möglichen Abschuss Land und Naturschutzbehörde gemeinsam entscheiden.

Für den Fall der Vergrämung und der Besenderung zu wissenschaftlichen Zwecken sollen Ausnahmen erteilt werden können. Bei erfolgloser Vergrämung sollen aufdringliche Wölfe - nach Annäherung auf weniger als 30 Meter oder nach einem Angriff auf Menschen - auf Antrag geschossen werden. Wird eine Entnahmen „zur Abwendung ernster wirtschaftlicher Schäden“ beantragt, muss der ordnungsgemäß errichtete Zaun mindestens zweimal überwunden werden.

Kann ein zum Abschuss freigegebener Wolf nicht identifiziert werden, ist dann der Abschuss von einzelnen Mitgliedern des Wolfsrudels zulässig - solange dies in räumlicher Nähe und zeitnah zu einem Riss passiert. Der Abschuss darf „bis zum Ausbleiben von weiteren Schäden“ fortgeführt werden. Unkomplizierter ist ein Abschuss nach einem Unfall: Ist das Tier schwer verletzt, dürfen Jäger, Tierärzte oder Polizisten den jeweiligen Wolf noch vor Ort erlösen.

Nachdem die Verordnung verwaltungsintern abgestimmt ist, sollen Verbände, Weidetierhalter oder die Jägerschaft beteiligt und zu Details angehört werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1108 vom 06.06.2020