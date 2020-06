Stadtradeln: Auf dem Fahrrad Kilometer sammeln für die Stadt

Bürgermeister Dominic Herbst wirbt gemeinsam mit Kathrin Kühling (Bürgermeisterreferat, li.) und Iris Grau (Stadtplanung, re.) für die diesjährige Aktion Stadtradeln. Foto: Stadt Neustadt a. Rbge.

Neustadt (r/tma). Das Radfahren soll ab dem morgigen Sonntag, 7. Juni, bei der Aktion „Stadtradeln“ im Vordergrund stehen. Bis zum 27. Juni können sich Bürger auf der Internetseite stadtradeln.de registrieren und für die Kommune Kilometer fahren.

„Radfahren gewinnt immer mehr an Bedeutung, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben viele Menschen das Radfahren als gute Alternative für sich entdeckt“, so Bürgermeister Dominic Herbst. „Ich würde mich freuen, wenn Neustadt sich als fahrradstarke Kommune präsentiert und möglichst viele Neustädterinnen und Neustädter bei der Aktion Stadtradeln mitfahren.“

Im Juni sind alle Radfahrer 21 Tage lang aufgerufen, möglichst viele Strecken im Alltag mit dem Drahtesel zu absolvieren. Die Kilometer werden dokumentiert und dann online gemeldet. Alternativ kann auch die gleichnamige App zusätzlich zu der „Bikecitizens“-App genutzt werden.

Die Aktion soll auf das Radfahren als klimafreundliche Alternative zum Auto hinweisen und auf die Notwendigkeit einer guten Radinfrastruktur aufmerksam machen. Daher ruft die Stadt auch Kommunalpolitiker auf, sich zu beteiligen. Das Kommunalparlament mit den meisten gezählten Kilometern kann sogar ein kostenloses Hannah-Lastenfahrrad gewinnen. Aber auch alle privaten Teilnehmer können sich auf Preise, wie Fahrradzubehör, Parkstationen und auch ganze Zweiräder gewinnen.

Mitmachen dürfen alle Einwohner Neustadts, aber auch alle, die hier arbeiten, einem Verein angehören oder die Schule besuchen. Nach der Anmeldung auf der Internetseite kann jeder ein eigenes Team gründen oder sich dem offenen Team „Neustadt a. Rbge.“ anschließen.

Wer keine Möglichkeit hat die Kilometer selbst einzutragen, kann diese auch Koordinatorin Kathrin Kühling unter Telefon 05032/84-486 oder per E-Mail an kkuehling@neustadt-a-rbge.de, sowie Iris Grau unter 05032/84-336 oder an igrau@neustadt-a-rbge.de wöchentlich melden.

