Baustellen am Nordufer und an der Schlossbrücke

Neustadt/Mardorf (os). Nach den Bauarbeiten an der Landwehr wird ab Montag eine weitere Brücke in der Kernstadt saniert. Die Schlossbrücke - zwischen Amtsgericht und Löwenbrücke gelegen - wird für voraussichtlich zwei Wochen nur einspurig befahrbar sein. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr, laut Stadtverwaltung sind die Ampelschaltungen von Schlosskreuzung und Baustelle aufeinander abgestimmt. Mit Wartezeiten ist nach Vermutung der Stadtverwaltung aber trotzdem zu rechnen. Der Fußweg ist wechselseitig gesperrt. Verzögerung durch die Witterung sind möglich, weil Farbe in trockenem Zustand aufgebracht werden muss.

Im Weidenbruchsweg in Mardorf werden zeitweise Sperrungen für die Anlieferung von Fertighaus-Teilen nötig. Auf Höhe der Häuser 12 und 14 kommt es nach bisheriger Planung am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. Juni, immer wieder zu Engpässen, sodass die Durchfahrt vor allem für Wohnwagengespanne und Bootstrailer zeitweise nicht möglich sein wird. Wer in dieser Zeit zum Campingplatz oder den Wassersportvereinen möchte, muss sich auf Beeinträchtigungen und Wartezeiten einstellen. Gearbeitet wird laut Stadtverwaltung jeweils zwischen 7 und 18 Uhr. Während dieser Zeit finden mehrere Ladevorgänge statt.

Falls es zu Problemen komme, können die Mitarbeiter der Spedition direkt angesprochen werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1108 vom 06.06.2020