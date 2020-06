Besuch mit Hindernissen: Seniorenheime empfangen langsam wieder Angehörige

Wer einen Bewohner sehen möchte, braucht erst einen Termin

Pflegedienstleiterin Kerstin Brosinski erwartet im Besucherzimmer einen Termin, einen Eintrag in die Besucherliste, eine Maske und andere Corona-Regelungen.

Neustadt (tma). Pflegebedürftige Menschen setzen sich zusammen in die Sonne - Pfleger laufen über das Gelände, um sie nach dem Befinden zu fragen. Auf dem Gelände der Seniorenresidenz am Rosenkrug lenken nur Masken und Desinfektionsstationen von der Normalität ab.

Doch Pflegedienstleiterin Kerstin Brosinski weiß um die Gefährdung der 132 Bewohner in den drei Häusern. Besucher empfängt die Einrichtung nach Hygienevorschriften nur nach telefonischer Anmeldung mit mindestens zwei Tagen Vorlauf. Masken sind Pflicht, auch die Desinfizierung von Händen an Ein- und Ausgängen wird auf Hinweisschildern unterstrichen.

Inzwischen ist auch das hauseigene Bistro wieder offen, doch Bewohner können aus Sicherheitsgründen nur unter freiem Himmel Kaffe und Kuchen verzehren. Für manche Senioren mit Herz- oder Atemproblemen gelten dazu noch Sonderregeln. „Wir haben auch viele demente Bewohner, die verstehen das mit den Masken nicht immer“, erklärt Brosinski. Auch manche Angehörigen müsse sie daran erinnern, beispielsweise durfte ein Mann seine Frau nicht umarmen.

Doch der Weg zu den Besuchsregelungen war lang. „In der Anfangsphase war es ganz schwer, weil wir das nötige Personal nicht hatten“, erinnert sich die Pflegedienstleiterin. „Es ist ja nicht normal, keine Handschuhe mehr zu bekommen.“ Auch Schutzkittel hatte ihr Lieferant keine mehr, weshalb sie Listen an eine Bedarfsstelle schicken musste.

Doch inzwischen ist das Hygienekonzept am Rosenkrug auf Covid-19 angepasst, drei spezielle Besucherzimmer sind eingerichtet, die nach jedem der jeweils acht bis zehn täglichen Besuche gelüftet und desinfiziert werden. „Bei den bettlägerigen Bewohnern dürfen Besucher zu den Zimmern kommen“, versichert Brosinski. Nur der Mindestabstand muss eingehalten werden, keine Plexiglasscheiben kommen zum Einsatz. Auch Hausärzte kommen größtenteils normal, in Sonderfällen rufen sie an.

„Bis jetzt haben wir das gut hingekriegt, ich bin froh darüber“, so Brosinski. „Ich würde mir wünschen, dass es bis Ende des Jahres so bleibt.“ Sie geht davon aus, dass die Hygienestandards noch lange „hochgefahren“ bleiben. Auch ist ihr bewusst, dass die Seniorenresidenz die Krise nicht ohne ihre Pfleger bewältigen kann: „Unsere Mitarbeiter haben sich sehr gut arrangiert, trotz anstrengender Mehrarbeit.“

Mit einer Kollegin tauscht sich Brosinski gut gelaunt im Türrahmen aus, es geht um einen Neuzugang. Die Residenz hat wieder angefangen, Bewohner aufzunehmen, doch um Mitarbeiter zu schonen, passiert dies langsam, ohne neue demente Bewohner.

Nicht überall verlief es harmonisch

Alle Seniorenheime im Stadtgebiet müssen Hygienevorschriften einhalten, doch die Konzepte scheinen sich stark zu unterscheiden.

In der „Seniorenresidenz Am Leinebogen“ von Betreiber MediCare berichtet eine Leserin der Neustädter Zeitung von schwierigen Umständen um ihre 95-jährige Mutter - „geistig topfit“. Sie habe zehn Wochen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt gehabt, das langerwartete Wiedersehen viel dramatisch aus.

„Man hatte im Heim eine Wand in einem extra Zimmer errichtet mit einer doppelten Plexiglasscheibe“, schreibt die Leserin. „meine Mutter ist schwerhörig und hat Hörgeräte ... sie konnte mich durch die Wand überhaupt nicht verstehen. Wir haben beide geweint!“

Zu der beschriebenen Situation berichtet MediCare-Pressesprecher Bernhard Rössler: „Wir haben darauf reagiert und sie durch eine einfache Scheibe in hochwertiger Qualität ausgetauscht.“

Auch baue die „fragile Gesundheit“ ihrer Mutter „rapide ab“. Dadurch, dass die Bewohner nicht zusammen essen dürften, fehle es an Abwechslung, auch an die frische Luft gehe es nur im „winzigen Innenhof“. Hausärzte dürften „nur bei Lebensgefahr“ kommen. Auch ihre Zehennägel wären nicht geschnitten worden.

„In begründeten Fällen darf medizinisches Personal unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen zu den Bewohnern in der Seniorenresidenz“, erklärt Rössler nun aktuelle Regelungen. „Die kosmetische Fußpflege führen zurzeit unsere Mitarbeiter bei den Bewohnern durch.“ Es fand ein Termin mit einem Podologen statt, der den guten Zustand der Bewohnerin festgestellt hat.-tma-

