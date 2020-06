Stille Wasser sind teuer: Grahl und Herbst fordern Perspektiven vom Wasserverband

Netzerneuerung und niedrigere Nitratwerte zu „vernünftigem“ Preis

Bürgermeister Dominic Herbst (li.) und sein Garbsener Amtskollege Dr. Christian Grahl wünschen sich bei einem Pressegespräch im Garbsener Rathaus Antworten auf konkrete Fragen und eine effiziente Aufstellung des Wasserverbandes.

Neustadt/Garbsen (tma). Im Sommer wird Trinkwasser auch hierzulande ein begehrtes Gut, doch schon vor der Trockenheit wurden Qualität und Preis beim Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) öffentlich heiß diskutiert. In einem beispiellosen Schritt haben sich die Bürgermeister der beiden namensgebenden Kommunen nun zusammengeschlossen und den Verband scharf kritisiert.

Neustadts Dominic Herbst und Garbsens Christian Grahl (CDU) äußerten in einem Pressegespräch Kritik an der Kommunikation des WVGN und Misstrauen über dessen wirtschaftliche Lage. Die niedrige Eigenkapitalquote von 15 Prozent und die hohe Verschuldung seien besorginserregend. „Hält die Entwicklung an, fürchten wir, den WVGN mit einer Kapitaleinlage stärken zu müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sind sich die Bürgermeister einig.

Die Städte wollen dies mit den negativen Jahresergebnisse von 2016 und 2017 belegen. Das bessere Ergebnis von 2018 konnte außerdem nur durch eine Preiserhöhung auf 1,75 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser erreicht werden. „Das ist so auf Dauer nicht hinnehmbar - wo soll sich das hin entwickeln?“, fragt Herbst.

Wasserverbands-Geschäftsführer Stephan Schumüller fühlt sich allein gelassen: „Der Verband hatte jahrelang ein negatives Eigenkapital, das hat die Kommunen nicht gekümmert. Jetzt haben wir das deutlich abgebaut und eine klar positive Tendenz.“ Die von den Bürgermeistern formulierte Angst sei absolut unberechtigt. Die „plötzliche“ Kritik zu diesem Zeitpunkt sei für ihn unklar.

Die etwas unorthodoxe Vorgehensweise begründen Grahl und Herbst mit zahlreichen Gesprächen, die unzufriedenstellend ausfielen. „Ich habe mich mit dem Thema nicht erst seit dem 1. November beschäftigt“, erklärt Herbst. Schon im September hatten sich sein Vorgänger Uwe Sternbeck und Grahl mit dem Verband ausgetauscht. „Dadurch, dass die Fragen vom September noch nicht beantwortet sind, haben wir das Gefühl, dass das mit deutlich mehr Nachdruck passieren muss.“

Die Themengebiete, an denen die Stadtoberhäupter interessiert sind, beinhalten die Optimierung der Wasserversorgung in Garbsen und Neustadt - Herbst und Grahl pochten wiederholt auf eine effiziente Aufstellung des WVGN -, mögliche Modelle zur Neustrukturierung der Wasserversorgung sowie der Senkung des Nitratwertes mit möglichst niedrigen Preisen. „Die Fragen sind uns bekannt, wir halten sie so aber nicht für zielführend“, so Schumüller. „Mit welcher Intention werden die Fragen gestellt?“

Geregelt worden seien diese Themen in der Vergangenheit bereits über Gremien, in denen die Städte vertreten sind. Im Oktober habe man in einer Sondersitzung Stellung genommen, es habe außerdem Gespräche mit den Stadtwerken aus Neustadt, Garbsen und Wunstorf gegeben. „Wir haben uns verständigt, die Gespräche fortzusetzen, das ist bis heute aber nicht passiert“, bedauert Schumüller. „Das Interesse an den Gesprächen scheint nicht so brennend gewesen zu sein.“

Für Herbst und Grahl waren diese aber bisher schlicht nicht zufriedenstellend, auch sie schauen auf die Stadtwerke und -netze. „Wir erwarten, dass alle realistischen Kooperationsmöglichkeiten intensivst überprüft werden“, erklärt Herbst. Eine Trennung vom Wasserverband will sein Garbsener Amtskollege aber noch nicht suggerieren: „Wir brauchen erst einmal die Zahlen und müssen die Überzeugung gewinnen, dass der Verband effizient aufgestellt ist.“

An die Effizienz wollen beide nicht so recht glauben und verlangen Zahlen. Als Beispiel führten sie die Sanierung der 900 Kilometer Rohrnetze im Gebiet des WVGN an. „Wenn wir neun Kilometer pro Jahr sanieren müssen, wären das etwa vier Millionen Euro“, beschreibt Herbst. „40 Prozent des Gesamtnetzes sind sanierungsbedürftig.“ In einem Geschäftsjahr würde der Verband bisher nur rund 3,5 Millionen Euro investieren - nicht spezifisch für das Netz, sondern in alle seine Systeme. „Grahl wagt das Gedankenexperiment: „Je nachdem, wie man rechnet, landet man zwischen 100 und 220 Jahre.“

Ein Problem, das eher Neustadt betrifft, sind die hohen Nitratwerte. Herbst möchte sich dem Thema aus seinem Wahlkampf auch weiterhin annehmen. Einen im vergangenen Jahr angelegten Brunnen in Hagen, der die Werte etwas reduzieren konnte, lobt er als „ersten Schritt“, doch „Die Frage ist jetzt: Geht da noch mehr?“. Schumüller möchte dafür neue Aufbereitungs- und Gewinnmöglichkeiten untersuchen. Die Harzwasserwerke könnten mit ihren Kapazitäten nicht aushelfen. „Wir haben einen Nitratwert, der 25 Prozent unter dem Grenzwert liegt“, unterstreicht der Geschäftsführer. „Das ist nicht schön, aber unbedenklich.“

Der WVGN versorgt westlich von Hannover rund 115.000 Menschen mit Trinkwasser. In Neustadt gehören dazu fast alle Stadtteile, bis auf die Kernstadt, Poggenhagen, Suttorf und Mecklenhorst, die von den Stadtwerken Neustadt versorgt werden. Garbsen wird komplett abgedeckt, in Wunstorf sind Luthe und Kolenfeld dabei, in Seelze außerdem Dedensen.

Neun Städte und Gemeinden sind Mitglied im Verband. Das Versorgungsnetz verteilt sich auf eine Fläche von 624 Quadratkilometern und eine Länge von 900 Kilometern - 40 Prozent davon sanierungsbedürftig. Aus eigenen Brunnen in Hagen und Forst Esloh strömen pro Jahr 5,4 Millionen Kubikmeter an Kunden.

