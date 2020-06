Die Mitglieder von #Plastikkollaps sammeln wieder und engagieren sich als Tierretter

Aktivisten hoffen auf Nachholung des Umwelttages

Jürgen Matschonat von #Plastikkollaps präsentiert seinen dicksten Fund. Foto: Brosch

Das Rehkitz kann währenddessen beruhigt im hohen Gras liegen bleiben. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (sub). In der Kernstadt und den Ortschaften fielen die Umwelttage Corona-bedingt aus. Die Lockerungen nach drei Monaten Zwangspause nutzen die Initiatoren von #Plastikkollaps, um sich im kleinen Kreis zum Müllsammeln zu treffen.

Bei der niedersächsischen Corona Hotline hat Jürgen Matschonat sich informiert, ob solche Müllsammlung gegen die Auflagen verstoßen. „Im Gegenteil, die Aktion wurde nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich gelobt“, sagt er.

Am Pfingstsonntag traf sich eine kleine Gruppe an der alten Zehntscheune hinter dem Dachdeckereinkauf Soltau. Bewaffnet mit roten Müllsäcken, Greifzangen und Arbeitshandschuhen befreiten sie den Feldweg von der Mecklenhorster Straße bis zur Konrad-Zuse-Straße von Müll und Unrat. Der Weg und die Gräben gehören dem Realverband. „Zwischen den Büschen haben wir ein Rehkitz gefunden, noch ganz klein. Natürlich haben wir es in Ruhe gelassen“, erzählt Matschonat. Den Fund meldete #Plastikkollaps der Stadtverwaltung. „Es handelt sich ja um eine Ausgleichfläche zum erweiterten Gewerbegebiet. Offenbar wird die Fläche gut angenommen. Auch Zauneidechsen und Ringelnattern haben wir hier entdeckt“, freut sich der Mit-Initiator der Gruppe.

#Plastikkollaps war im Frühjahr nicht untätig, nutzte die Zeit für Aufklärungsarbeit. So über die tödliche Gefahr, die von Plastikmüllsäcken ausgeht. „Der Geruch von Lebensmitteln zieht unweigerlich Tiere an, die den Weg in den Müllsack finden, aber nicht mehr heraus“, so Freytag. Igel etwa müssten häufiger gerettet werden.

#Plastikkollaps ist eine Gruppe von Menschen, die sich in regelmäßigen Abständen trifft, um an vorher ausgewählten Stellen in der Stadt Müll einzusammeln. Der Bauhof arbeitet mit der Initiative zusammen und holt am nächsten Werktag die gefüllten Säcke an der Sammelstelle ab. „Wir sind kein Verein. Unsere Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien finanzieren wir aus eigener Tasche. Natürlich freuen wir uns über zweckgebundene Zuwendungen, damit wir unser Engagement fortsetzen können. Auch aktive Hilfe wird immer gerne angenommen“, sagt Matschonat. „Außerdem sprechen wir uns dafür aus, dass der Umwelttag nachgeholt wird, sobald es die rechtlichen Gegebenheiten zulassen. Wir wären dann natürlich mit von der Partie“, betont er.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1108 vom 06.06.2020