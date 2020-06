„Rübensteine“ verbreiten sich bisher wohl eher heimlich

Es kann jeder mitmalen - vom Kind bis zum Künstler

Finja Robisch (li.) und ihre Mutter Julia Hubert sind die ersten, die „Rübensteine" bemalt haben und bleiben weiterhin aktiv.

Neustadt (os). Wandersteine liegen gerade voll im Trend. In mehreren Städten oder Regionen gibt es Inititativen dazu. Der Sinn? Einfach einen schönen Zeitvertreib zu haben, der auch anderen Freude macht. Dabei werden Steine verschiedenster Art und Form ganz unterschiedlich und ohne jede Beschränkung bemalt und abgelegt. Wer einen solchen Stein findet, kann ihn mitnehmen und im optimalen Fall an anderer Stelle wieder „auswildern“. Wer aktiv dabei ist, postet auszulegende Steine, aber auch gefundene, die weitergegeben werden, bei Facebook.

Julia Hubert hat vor einigen Wochen einen solchen Stein in Celle gefunden. „Ich habe dann recherchiert, was es damit auf sich hat und fand die Idee toll“, sagt sie. Auch ihre Tochter Finja Robisch war sofort begeistert und wollte unbedingt selbst Steine bemalen - und diese dann auslegen. „Nachdem ich mich ein bisschen umgehört hatte und dazu in Neustadt nichts finden konnte, habe ich die Facebook-Gruppe ‚Rübensteine‘ gegründet“, erzählt Hubert. Auch Mundpropaganda ist wichtig. „Vor ein paar Tagen habe ich zufällig ein Gespräch über einen wohl ‚verlorenen‘ Stein mitbekommen und dann gleich mal aufgeklärt“, sagt die Physiotherapeutin, die noch im Neustädter Land arbeitet, aber derzeit nicht hier wohnt - und so überhaupt auf das Thema gekommen ist.

Gefundene Steine werden für den Geschmack vieler Gruppenmitglieder noch zu selten gemeldet. Dabei gibt es durchaus einige Erfolge. „Wir wissen von einem Stein, der es bis Hanstedt in der Nordheide geschafft hat“, erzählt die Initiatorin der „Rübensteine“. „Da geht bestimmt noch mehr“, ist sie überzeugt. Ein „Elbstone“ hat es immerhin schon bis nach Amerika geschafft wie sie im Internet herausfand. Ihr erster gefundener Stein gehörte zu den Cell-Steinen, einer Celler-Steinmalergruppe. Auch Leine-Steine gibt es. Meist sind die mit einem Hashtag versehen, der die Zuordnung vereinfacht.

Zu finden sind die bisher mehr als 300 „Rübensteine“ meist auf Bänken, Pfosten oder Stromkästen im Stadtgebiet - oder eben auch mal darüber hinaus, wie die Steinmaler hoffen.

Kein Glitzer und keine Friedhöfe

Viele Regeln gibt es bei den Wandersteinen nicht, auf ein paar Dinge wird aber Wert gelegt. „Es sollten kein Glitzer und keine Kunststoffe wie Augen oder so aufgebracht werden, damit Tiere dadurch nicht gefährdet werden“, sagt Julia Hubert.

Auch Friedhöfe sollen tabu bleiben, weil dort oft Gedenksteine auf Grabsteinen platziert werden, die natürlich auch an Ort und Stelle bleiben müssen. Das Auswildern sollte sich auf öffentliche Orte beschränken, private Grundstücke bleiben „steinfrei“.

