Welze ist diese Woche Blitzerstandort

Fast 1.100 Verstöße in Averhoy - sogar mit Überholen

Welze (os). Seit dem Vormittag steht der städtische Blitzeranhänger an der Landesstraße 192 in der Ortsdurchfahrt. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer, eingehalten wurden die an der L 192 bei den vergangenen Messungen sehr unterschiedlich. Wie immer steht der Messanhänger für den Rest der Woche dort und ist aufgrund der üppigen Abmessungen auch gut zu erkennen.

Die Erkennbarkeit hat in der vergangenen Woche in Averhoy wenig geholfen. Schon am ersten Tag wurden bei 1.388 in Richtung Neustadt fahrenden Verkehrsteilnehmern 212 Verstöße registriert, davon droht in 71 Fällen ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot. In der gesamten Woche blitzte es 1.080 Mal, darunter wurden selbst Überholvorgänge dokumentiert. "Wir haben Fahrzeuge drauf, die ordnungsgemäß fahrende Autos überholt haben", sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Gemessen wurde nur in Richtung Basse, weil in der anderen Richtung der Abstand zum Ortsschild nicht ausreicht. Der Durchschnitt der gemessenen Verstöße lag bei 50 Stundenkilometer - bei erlaubtem Tempo 30. In der Woche zuvor gab es in Evensen "nur" 132 Verstöße an sechs Tagen.

Ab dem kommenden Dienstag wird der Blitzer dann wieder in der Kernstadt eingesetzt, geplant ist erneut der Standort Königsberger Straße mit erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.

Bisher hat die Verwaltung acht Messpunkte für den Anhänger genehmigt bekommen, demnächst wird das Geräte dann auch in Otternhagen und Basse eingesetzt. Bisher wurde schon in Evensen, Welze, Averhoy, Schneeren sowie an den Kernstadt-Straßen Landwehr und Königsberger Straße kontrolliert und geahndet.

