Rattenbekämpfung soll mit neuen Fallen fortgesetzt werden

Neustadt (os). Die Bekämpfung der Rattenpopulation im Stadtgebiet wird die Stadt sich künftig deutlich mehr kosten lassen. Nach einer dreimonatigen Probephase (wir berichteten) mit einem neuen Fallentyp soll die Vorgehensweise ausgebaut werden. Für zehn Fallen würden im ersten Jahr in der günstigeren Variante mehr als 40.000 Euro fällig. Zum Vergleich: Die mehr als 2.000 Giftköder, die der Abwasserbehandlungsbetrieb im gesamten Stadtgebiet in Ab- und Regenwasserkanälen ausgebracht hat, schlagen pro Jahr mit knapp 7.800 Euro zu Buche.

Die Effektivität der Giftköder lässt sich allerdings kaum messen. Fressen die Nager von dem Gift, sterben sie erst deutlich verzögert daran, damit ihre Artgenossen den Tod nicht mit diesem „Futter“ in Verbindung bringen. Anders dagegen die neuen Geräte. Die mechanische Kanal-Variante war an fünf Standorten im Einsatz, sie meldet jeden Schuss, also jede Auslösung der Bolzen, die mit hoher Geschwindigkeit vorbei laufende Ratten töten. In den drei Monaten waren zunächst drei, später weitere zwei Fallen im Einsatz, sie lösten insgesamt 159 mal aus. Die meisten Ratten wurden im Bereich Am Walle/Windmühlenstraße in einem Abwasserschacht getötet. Weitere acht Tötungen gab es durch ein oberirdisches Gerät am Bauhof, das die Nager per Stromschlag umbringt.

Einen weiteren Testlauf beschließen zunächst der ABN und Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling mitteilt. Anschließend muss der Betriebsausschuss die politische Entscheidung treffen, ob ein Vierjahresvertrag abgeschlossen werden soll.

Ratsherr und Ortsratsmitglied Matthias Rabe hatte die Probephase für die neuen Fallen angestoßen (wir berichteten). Er plädiert dafür, dass die Maßnahme fortgesetzt wird, hat sogar vorgeschlagen, dass Ortsratsmittel zur Innenstadtverschönerung dafür eingesetzt werden. Deren Verwendung muss aber noch geprüft werden, weil daraus wohl keine Maßnahmen der laufenden Verwaltung bezahlt werden können, wie Ortsbürgermeister Johannes Laub schätzt. „Die Mittel sind für dauerhafte Einrichtungen vorgesehen.“ Er klärt das nun mit dem zuständigen Fachdienst, danach kann der Ortsrat entsprechend entscheiden.

„Wir sind selbst Schuld“

Matthias Rabe hatte sich über die ersten Erfolge der Fallen gefreut, ärgert sich aber gleichermaßen über die Ignoranz mancher Mitbürger. „Im Grunde sind wir selbst Schuld“, sagt Rabe. Erst am Dienstag fand er am zuletzt stark von Ratten bevölkerten Erichspark massenhaft Müll und Essensreste. „So bekommen wir das Problem nicht in den Griff, egal mit wie vielen Fallen“, ist der Neustädter überzeugt. „Selbst Futter für Wildvögel ohne Not lockt laut Experten Ratten an.“

