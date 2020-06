Drogen am Steuer führen zu Hausdurchsuchung

Polizei wird bei Suche mit Hund fündig - Baby an Bord

Polizeibeamte durchsuchten ein Haus an der Ricklinger Straße und fanden auch Drogen.

Bordenau (os). Eine Fahrt unter Drogen hat für zwei Männer und eine Frau am Freitagnachmittag weitreichende Folgen gehabt - weitere dürften dazu kommen. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 16 Uhr hatte der 31-jährige Fahrer des kontrollierten Autos den Verdacht bestätigt und zugegeben, unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Außer ihm waren noch ein 32 Jahre alter Mann und eine 27-jährige Frau samt deren zehn Monate altem Baby im Auto.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Tupper-Dose mit 10,8 Gramm Marihuana und 5,9 Gramm einer weißen Substanz. Die Dose gehörte dem Mitfahrer. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mitfahrer die Dose kurz zuvor aus einem Haus in Bordenau geholt hatte.

Dort rückten nach Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Hannover drei Mannschaftswagen und ein Drogenspürhund an. Sie durchsuchten das Gebäude an der Ricklinger Straße und fanden weitere kleine Mengen von Betäubungsmitteln sowie Streckmittel und Utensilien für den Konsum. Die Drogen wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

