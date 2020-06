Die Corona-Lage am Dienstag: Langes Wochenende ohne Zunahme

Aktuell noch sechs Infizierte im Stadtgebiet

Neustadt (os). Erstmals seit mehreren Wochenenden - zumal, wenn sie durch Feiertage verlängert waren, hat die Zahl der aktuell infizierten Neustädter nicht zugenommen - im Gegenteil. Durch eine weitere Genesung sank der Stand der nach den Zahlen vom heutigen Montag als an Covid-19 erkrankten Menschen auf sechs. Das Gesundheitsamt der region führt damit seit Ausbruch der Pandemie weiterhin 45 Personen als Betroffene aus dem Neustädter Land.*

In den Kommunen der Region inklusive der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 245 (228 am Freitag). 2.073 (2.048) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.425 (2.383). Insgesamt sind regionsweit bisher 107 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,5 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 91 (+4) Menschen in Kliniken behandelt, davon 23 (+7) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 53 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 105 (+3); 20 bis 29 Jahre: 384 (+13); 30 bis 39 Jahre: 396 (+10); 40 bis 49: 398 (+5); 50 bis 59 Jahre: 461 (+7); 60 bis 69 Jahre: 214 (+1); 70 bis 79 Jahre: 154 (+1); 80 Jahre und älter: 258 (+2). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

