Pfingsten: Ansturm am Meer

Polizei kontrolliert Zufahrten am Südufer

Hohe Besucherfrequenzen wurden zu Pfingsten am Badestrand schon am Sonntag registriert, am Montag sollen noch mehr Menschen dort gewesen sein. Foto: Seitz

Mardorf (os). Schon am Pfingstsonntag war der Badestrand an der Weißen Düne sehr gut besucht, ebenso Fuß- und Radwege am Nordufer. Die Abstandsregeln wurden dabei nicht immer eingehalten, das berichten Augenzeugen auch vom noch klar besser besuchten Pfingstmontag. Der lockte mit bestem Sommerwetter viele Badegäste und Ausflügler an. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover berichtete, mussten aber nicht auffällig viele Eingriffe durch die vor Ort präsenten Beamten vorgenommen werden. Parkplätze waren kaum zu ergattern, Straßenränder wurden ersatzweise und nicht immer im erlaubten Umfang genutzt.

Noch deutlich stärker fiel die Frequenz auf Steinhuder Seite aus. Dort kontrollierte die Polizei am Nachmittag zwischen 14 und 17.30 Uhr die Zufahrten von Hagenburg und Großenheidorn aus und versuchte Anreisende zur Umkehr zu bewegen. Das führte zu langen Staus, die auf Großenheidorner Seite etwa auch über den Abzweig Richtung Poggenhagen hinaus ging und so Fahrten von Wunstorf nach Neustadt deutlich verlängerten.

Auf Mardorfer Seite gab es laut Polizeidirektion keine Maßnahmen zur Einschränkung der Zufahrten.

