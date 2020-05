Die Corona-Lage am Freitag: Zwei Infizierte mehr zum Start ins Wochenende

Region klärt zu Kita-Fällen und Quarantäne-Regeln auf

Neustadt (os). Zum Ende der Woche meldet das Gesundheitsamt der Region nun doch noch einmal zwei neu infizierte Personen im Neustädter Land. Damit sind aktuell sieben Menschen positiv auf Covid-19 gestetet und innerhalb der zweiwöchigen Quarantänefrist, bis zu deren Ablauf sie als erkrankt geführt werden, auch wenn keine Symptome auftreten. Die Gesamtzahl der Fälle im gesamten Stadtgebiet steigt damit auf 45*.

Die Region Hannover - Landeshauptstadt inklusive - hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.383 (2.345) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Mittwochnachmittag). Davon gelten mittlerweile 2.048 (2.043) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 107 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion, das Durchschnittsalter der Gestorbenen liegt bei 82,6 Jahren (+/-0). Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 228 (195). Im gesamten Regionsgebiet werden mit Stand heute 94 (+7) Menschen in Kliniken behandelt, davon 17 (+1) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 53 Infizierte (+2), 10 bis 19 Jahre: 102 (+6); 20 bis 29 Jahre: 371 (+6); 30 bis 39 Jahre: 386 (+5); 40 bis 49: 393 (+13); 50 bis 59 Jahre: 454 (+7); 60 bis 69 Jahre: 213 (+/-0); 70 bis 79 Jahre: 153 (+1); 80 Jahre und älter: 256 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

In den vergangenen Tagen hat die Region Hannover große Unsicherheit im Umgang mit möglichen Covid-19-Infektionen an Kitas und Schulen wahrgenommen. Darum weist die Region Hannover darauf hin, dass es keinen Grund gibt, ganze Schulen oder Kitas wegen eines Erkrankungsfalls in der Schülerschaft oder im Lehrerkollegium zu schließen.

Bei einem Positivbefund innerhalb einer Kita oder Schule informiert die Einrichtung das Gesundheitsamt – zum Beispiel unter der Telefonnummer 0511 616-43434. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes besprechen das weitere Vorgehen mit der Kita- oder Schulleitung. In Quarantäne geschickt werden neben den Personen, für die ein positiver Testbefund vorliegt, Kinder und Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen bzw. Erzieher, die als direkte Kontaktpersonen von Infizierten identifiziert wurden – sogenannte K1-Kontakte. K1-Kontakte sind Menschen, die den Mindestabstand von 2 Metern zum Erkrankten mindestens 15 Minuten lang unterschritten haben. Diese K1-Kontakte bekommen vom Gesundheitsamt eine Quarantäneanordnung. Andere Personen müssen nicht in Quarantäne gehen. Der Aufenthalt im selben Gebäude birgt kein Infektionsrisiko.

Sollte sich ein Elternteil in Quarantäne befinden, weil es Kontakt mit einem oder einer Covid-19-Erkrankten hatte, bedeutet das nicht, dass das Kind auch in Quarantäne gehen muss. Dieser Fall tritt nur ein, wenn das Elternteil krank und positiv auf Covid-19 getestet wird. Dann gehört in der Regel das Kind zu den K1-Kontakten und darf 14 Tage lang nicht aus dem Haus. Allgemein unterscheidet das Gesundheitsamt zwischen Verdachtsfällen und begründeten Verdachtsfällen. Ein medizinisch begründeter Verdacht auf eine mögliche Covid-19-Infektion besteht, wenn eine Person die corona-typischen Symptome hat und zudem innerhalb der vergangenen Tage K1-Kontakt einer bereits bestätigten Covid-19-Patientin bzw. eines Patienten hatte. Grundsätzlich sollten Kinder mit Erkrankungen nicht in die Schule oder Kita geschickt werden – unabhängig vom Krankheitsbild. Natürlich berät das Gesundheitsamt Schulen und Kitas auch, wenn lediglich ein Verdacht auf eine Covid-19-Infektion besteht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1107 vom 30.05.2020