Sperrungen an der B 6 gehen weiter

Neustadt (os). Nach dem Abschnitt zwischen Garbsen und Neustadt-Dammkrug lässt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) in der kommenden Woche Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 6 in Höhe der Abfahrt Himmelreich durchführen - wiederum nur in Fahrtrichtung Nienburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3. und 4. Juni, wird der Bereich dafür voll gesperrt.

Die Arbeiten sollen am Mittwoch um 19 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr beendet sein. Während dieser Zeit wird der Verkehr an der Abfahrt Leinstraße von der Bundesstraße geführt, über Empede und Eilvese wieder zur B 6 umgeleitet. Die Auffahrt Himmelreich in Fahrtrichtung Nienburg bleibt in dieser Nacht ebenfalls gesperrt.

Bereits am Dienstag, 2. Juni, ab 7 Uhr finden Deckensanierungsarbeiten auf Höhe der den Abfahrt Eilvese (Aschenkrug) statt. Dort steht in Fahrtrichtung Nienburg dann nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1107 vom 30.05.2020