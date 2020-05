Antrag auf Reduzierung des Abfallvolumens dauert drei Monate

Verwaltungsgebühr wird beim Ausfüllen nicht kommuniziert

Neustadt (tma). Zum Anfang des Jahres hat die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) ihre Satzung geändert und die Abfallgebühren erhöht. Doch im gleichen Zug ist auch die Reduzierung des Abfallmindestvolumens von zehn auf fünf Liter pro Person und Woche möglich geworden.

Doch die Antragstellung hat für einige NZ-Leser wie Rolf und Irma Harmening ihre Tücken. „Wir haben den Antrag im Januar ausgefüllt und abgeschickt, die Antwort kam erst drei Monate später im April“, erzählt Rolf Harmening. Schon das Ausfüllen habe mit ausführlichen Beschreibungen der eigenen Müllvermeidungsmaßnahmen ein wenig gedauert, doch die böse Überraschung kam später. „Im Schreiben vom April wurden wir dann auf eine Verwaltungsgebühr und den Rückversand der Müllsäcke aufmerksam gemacht“, so Harmening.

Von den Kosten der Verwaltungsgebühr wurde das Ehepaar überrascht, beim Ausfüllen des Online-Formulars ist davon noch keine Rede. Auf Anfrage der NZ, geht aha-Sprecherin Helene Herich nicht darauf ein, ob es Pläne gibt, diese Information online zu ergänzen und verweist auf das - drei Monate später eingetroffene - Schreiben. Die Versandgebühr für die Säcke hat das Unternehmen durch die Corona-Krise „aus Kulanz“ erlassen.

„Die Gebühr frisst unsere Einsparungen durch die Volumenreduzierung auf“, so die Harmenings. Um das Geld ginge es aber nicht, sie fühlen sich geprellt und unfair behandelt, dass die Kosten im Vorfeld nicht klar kommuniziert wurden. Schon seit der Umstellung der Grundgebühr 2013 sieht er sich im Stich gelassen und rechnet vor, wie viel Geld Haushalte mit kleinerem Volumen hätte sparen können. „Wir sind die Lakaien von aha und können ja nicht einfach den Anbieter wechseln“, bedauert Rolf Harmeing. „Im Energiebereich ist sowas vollkommen normal.“

Ihm und seiner Frau wurde im April rückwirkend zum Jahresbeginn das Volumen reduziert - die Wartezeit von drei Monaten erklärt Herich mit der Menge der eingegangenen Anträge. „Aufgrund der Vielzahl der Änderungsanträge müssen die Mitarbeiter eine Gewichtung der Anträge vornehmen“, so Herich. „Anträge auf Volumenerhöhung werden dabei dringlicher bearbeitet als Anträge auf Volumensenkung.“ Man könne „gut nachvollziehen, dass eine so lange Bearbeitungsdauer von den Eigentümern kritisiert wird“ und bedauere, dass die Bearbeitung in diesem Fall so lange gedauert hat.

