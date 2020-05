Seit dem 16. Mai Auswanderer und Fahrgastschiffe im Einsatz

„Leinen los" heißt es seit einer Woche für die „Steinhude". Sie lädt die Besucher zu Rundfahrten auf dem Steinhuder Meer ein. Foto: Giebel

Steinhude (gi). Der Geschäftsführer der „Steinhuder Personenschifffahrt und Berufssegler“, Hans-Joachim Galle, ist froh: „Wir fahren seit dem 16. Mai mit allem, was wir haben“, sagte er unserer Zeitung. Die Corona-Regeln werden mit Abstand und Schutzmaskenpflicht streng eingehalten. Rundfahrten mit dem Fahrgastschiff „Steinhude“ beginnen an den Wochenenden um 11, 13, 15 und 17 Uhr, an Werktagen um 11, 13 und 15 Uhr nach Bedarf. Linienfahrten mit der „Schaumburg-Lippe“ zur Insel Wilhelmstein und nach Mardorf starten täglich um 10, 12, 14 und 16 Uhr. Die Auswanderer werden nach Bedarf eingesetzt, sie fahren zur Insel Wilhelmstein und an das Nordufer.

Ab dem 29. Mai gibt für die Veranstaltungen auf der Insel Wilhelmstein ebenfalls eine Verbindung.

