Müllabfuhr durch Pfingsten verschoben

Neustadt (os). Durch den Feiertag am Pfingstmontag verschieben sich in der kommenden Woche die gewohnten Termine für die Abfuhr der Gelben Säcke durch Remondis sowie die Entsorgung von Restmüll und Papier durch aha jeweils um einen Tag. Die Touren vom Montag werden am Dienstag nachgeholt, die von Freitag schließlich am Samstag. Gelbe Säcke und Tonnen sollen wie gewohnt bis um 7 Uhr morgens bereitgestellt werden.

Die Deponien und Wertstoffhöfe von Entsorger aha bleiben Pfingstmontag geschlossen. Auch das Kundenzentrum, das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline sind nicht besetzt.

