Schnitzeljagd mit dem Mobiltelefon

Neustadt (r/tma). Gegen Langeweile in der Corona-Zeit hat sich die Stadtjugendpflege eine interaktive Schnitzeljagd einfallen lassen. Kinder ab acht Jahren oder Familien können ganz einfach über das Smartphone mit der kostenfreien Anwendung „Actionbound“ anfangen.

Nach dem Installieren der App muss am Startpunkt der Rallye, dem Jugendhaus, an der Eingangstür ein QR-Code eingescannt werden. Von dort aus entdecken die Teilnehmender bekannte und unbekannte Ecken der Kernstadt aus einem neuen Blickwinkel. Unterwegs sind etwa 20 knifflige und spannende Aufgaben, Rätsel und Fragen verteilt, die von Station zu Station erspielt werden. Für jede richtige Lösung gibt es Punkte. Es steht der Spaß im Vordergrund, Schnelligkeit kann vernachlässigt werden. Am Ende erfahren die Spieler dann, welchen Platz sie belegt haben. Die Stadtjugendpflege bittet, bei der Rallye die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Actionbound wurde 2012 als medienpädagogisches Angebot entwickelt und wird seitdem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Kinder- und Jugendbildung genutzt. Auf kreative und spielerische Art und Weise werden so über das Telefon verschiedene Bildungsinhalte vermittelt.

