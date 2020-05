Elf Wochen Einsätze mit Corona-Tests: So erlebt das Rote Kreuz die Pandemie

Wagen können schwerer besetzt werden - Planung beschleunigt

Neustadt (tma). Seit Mitte März hat sich die Einsatzlage für den zweiten Einsatzzug des DRK drastisch verändert. Statt Großveranstaltungen und Katastrophen geht es nun täglich zu Menschen, die mit Covid 19 infiziert sein könnten.

„Seit elf Wochen nehmen wir jetzt ununterbrochen jeden Tag zwischen acht und 14 Abstriche in der ganzen Region“, erzählt der stellvertretende Gruppenführer Andreas Meinsen. „Das entspannt sich so schnell auch nicht.“ Dazu stehen pro Woche zwei Autos mit jeweils einer Besatzung zur Verfügung. Je nach Einsatzlage fahren sie von 17.30 bis etwa 22 Uhr mit Ärzten mehrheitlich zu Privatpersonen, die medizinisch zum Test angewiesen wurden oder nachweislich im Kontakt mit einer infizierten Person waren.

Die Personendaten gibt das Gesundheitsamt erst an die Meldezentrale in Empelde, wo Bereitschaftsleiter Matthias Siegel dann die Fahrten koordiniert. „Am Anfang waren wir nicht darauf vorbereitet, wir hatten gar keine Vorlagen, mussten von Null anfangen und haben das per Hand geregelt“, erinnert sich Siegel. „Nach zwei, drei Wochen lief das aber rund, ein Kollege hat ein Programm geschrieben, in das wir Fahrten eintragen können.“ Personen aus der kritischen Infrastruktur würden außerdem bevorzugt getestet.

Nachdem die Helfer dann ihre Fahrpläne aus Empelde erhalten, fahren sie los und beginnen die Zielpersonen telefonisch zu informieren. „Jeder einzelne kriegt dann eine ungefähre Ankunftszeit genannt und wir schnacken und beruhigen dann noch ein bisschen“, sagt Meinsen amüsiert. „Es ist immer lustig, wenn die Leute sagen, dass sie eh nicht raus können.“ Vor Ort ngekommen ziehen sich Helfer und Arzt Schutzkleidung an - „stellen sie es sich vor wie einen Maleranzug“ - und nehmen je nach Präferenz vor oder hinter der Wohnungstür einige Minuten den Test, der dann mit ausgefüllten Dokumenten in einen Umschlag für das Labor kommt. Dann folgt der nächste Halt. Für Meinsen ist egal, ob es nach Springe oder Seelze geht, „Ich liebe dieses Ländliche“.

Auch schätzt er den persönlichen Umgang mit den Menschen, die ihn nach der Auswertung der Tests und Schutzmaßnahmen fragen. „Einige sind mittlerweile gereizt, weil der Lockdown so lange dauert“, so der stellvertretende Gruppenführer. „Aber die meisten sind recht locker, das läuft eigentlich reibungslos ab.“ Viele „Patienten“ würden sich freuen und seien sehr dankbar, doch Geschenke annehmen dürfen die Helfer explizit nicht.

Er selbst hofft, dass am Ende des Jahres mit Veranstaltungen wieder etwas Normalität in den Alltag des Einsatzzuges zurückkehrt. „Wir machen nur noch die Tests, keine Unfälle, Brände oder andere Einsätze“, erklärt Meinsen. „Es ist nicht anstrengend, aber irgendwann braucht man ein paar Tage Auszeit.“ Trotzdem sei er stolz darauf, in der Truppe zu helfen und habe sein Herzblut dem DRK geschenkt. Ob er Tipps in der Krise hat? „Ich weiß, es ist nervig, aber den Mundschutz immer tragen!“

Auch Siegel ist gespannt, wie es weitergeht. „Es steht und fällt mit der Vernunft der Leute“, sagt der Bereitschaftsleiter. „Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass es noch andauert.“ Momentan sei die Situation auch für das DRK „dynamisch“, Siegel versucht Helfer bei der Stange zu halten. „Es wird jetzt wieder schwieriger, Personal zu finden, weil die ehrenamtlichen Leute zur Arbeit zurückkehren.“

