Die Corona-Lage am Donnerstag: Die Zahlen bleiben weiter stabil

Logistik-Zentrum in Langenhagen hat 72 positiv getestete Mitarbeiter

Neustadt (os). Alles bleibt vorerst beim Alten: Für das gesamte Stadtgebiet meldet das Gesundheitsamt der Region nach wie vor fünf aktuell mit Covid-19 infizierten Personen. Damit bleibt auch die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie mit 43 gleich. Seit Montag dieser Woche sind die Werte damit stabil.

Die derzeitige Zunahme der Zahlen auf Regionsebene wird maßgeblich durch gehäuft auftretende Infektion in einem Langenhagener Logisitkzentrum ausgelöst. Beim Dienstleister UPS sind 72 Mitarbeiter positiv getestet worden, wie die Region Hannover mitteilt. Seit Mitte Mai waren Infektionen aufgefallen, bei einem groß angelegten Test am Dienstag waren 25 von 80 Tests positiv ausgefallen. Die negativ getesteten Personen werden am morgigen Freitag zur Sicherheit erneut abgestrichen. Bekannt gewordene Fälle in einer hannoverschen Kita und einer Schule hängen laut Region mit den Infektionen bei dem Logistiker zusammen.

In den Kommunen der Region inklusive der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 195 (166 am Mittwoch). 2.043 (2.031) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.345 (2.302). Insgesamt sind regionsweit bisher 107 (+2) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,5 (-0,1) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 87 (+1) Menschen in Kliniken behandelt, davon 16 (-4) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 51 Infizierte (+1), 10 bis 19 Jahre: 96 (+1); 20 bis 29 Jahre: 365 (+10); 30 bis 39 Jahre: 381 (+13); 40 bis 49: 380 (+4); 50 bis 59 Jahre: 447 (+7); 60 bis 69 Jahre: 213 (+4); 70 bis 79 Jahre: 152 (+/-0); 80 Jahre und älter: 256 (+/-0). Ohne Altersangabe: 4.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

