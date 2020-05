Wertstoffhöfe: Zufahrt nicht mehr nach Kennzeichenendung geregelt

Abstandsregeln bleiben - Masken erbeten

Neustadt (os). Die Abstandsregelungen gelten natürlich weiterhin, ab Dienstag, 2. Juni, sind alle 21 Wertstoffhöfe von Entsorger aha aber wieder ohne Einschränkungen erreichbar. „Die positive Entwicklung der Corona-Situation ermöglicht es uns, die 21 Wertstoffhöfe den Menschen in der Region Hannover wieder in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen“, freut sich aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Die bisherige Anlieferregelung, nach der nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichenendungen an geraden Tagen und die mit ungeraden Nummern an ungeraden Tagen anliefern dürfen, entfällt. Ab Dienstag können auch wieder alle vorhandenen Parkbuchten genutzt werden. Das dürfte auch die bis zuletzt sehr angespannte Verkehrssituation mit langen Rückstaus bis zum Famila-Kreisel deutlich entspannen.

Lediglich die wegen der Corona-Krise eingestellten Beratungs- und Verkaufsleistungen auf den Wertstoffhöfen werden noch nicht wieder angeboten. aha bittet die Kunden jedoch um Beachtung der Abstandsregelungen. Anlieferer müssen einen Abstand von 1,50 Metern einhalten, die Treppen an den Containern dürfen nur einzeln betreten werden. Kunden, die über eine Maske verfügen, bittet aha, diese auch auf den Wertstoffhöfen zu tragen. An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert: Dienstag 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 bis 16 Uhr und Samstag 9 bis 14 Uhr. Die Wertstoffhöfe an den Deponiestandorten in Hannover-Lahe, Wunstorf-Kolenfeld und Burgdorf öffnen wie gewohnt Montag bis Freitag von 7 bis 16.30 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.

