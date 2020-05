Auch Ortsrat beantragt InSEK-Förderung - Vorstellung für Bürger im letzten Moment

Für die Entwicklung der Innenstadt sind 32 Millionen Euro vorgesehen

Neustadt (tma). Am Mittwochabend hat nicht nur der erste Ortsrat seit Beginn der Corona-Einschränkungen getagt, auch gab es nach einigen Besprechungen hinter verschlossenen Türen die erste öffentliche Präsentation des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (InSEK).

Dafür wurde es höchste Zeit, denn die Stadt muss den Antrag für die Aufnahme in das Förderprogramm bis Sonntag stellen. Daher tagt heute noch der Verwaltungsausschuss in einer Sondersitzung. Am Mittwoch haben die Ortsratsmitglieder den Antrag einstimmig beschlossen und viele lobende Worte gefunden - Rückfragen gab es kaum, da alle Fraktionen das Konzept schon ausführlich einsehen konnten.

„Es ist jede kleinste Ecke in Neustadt angeguckt und berücksichtigt worden“, lobt Matthias Rabe (SPD). „Ich kriege heute noch Gänsehaut, dass die Stadt endlich so einen ungeschliffenen Diamant herausgibt.“ Doch um zu verstehen, warum das Konzept so besonders ist, mussten Zuhörer sich vorbereitet haben - nach einer kurzen Präsentation von Stadtplaner Friedrich Wippermann über den Vorlauf des Projekts wurden Fragen beantwortet. Genaue Informationen zur Finanzierung und einzelnen Maßnahmen mussten interessierte Bürger vorher im Internet zusammen suchen.

„Bei den Bürgerwerkstätten ab Oktober waren schon alle Maßnahmen dabei, nur die Finanzierung stand noch nicht“, verteidigt Kirsten Klehn vom beteiligten Büro „Plan 2“ das Vorgehen. „Vor Corona war noch eine andere Vorgehensweise geplant.“ Die endgültige Finanzierung zeigt Gesamtkosten von mehr als 32 Millionen Euro auf. Davon kommen nach bewilligter Förderung 10 Millionen vom Land, 5 Millionen als Eigenanteil von der Stadt und der Rest aus Fördermitteln oder privaten Investitionen.

Für die Bewilligung rechnet sich Stadtplaner Wippermann gute Chancen aus: „Wir hatten viele Gespräche mit Mittelgebern. Die Bewertungskommission entscheidet voraussichtlich im Winter, aber wir können schon vorher einschätzen, was dabei herauskommt.“ Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist auch aus seiner Sicht zufriedenstellend gelaufen - bei der „Beteiligung in Stufen“ seien Bürger und Akteure der Innenstadt beteiligt gewesen.

Doch Rückfragen von Bürgern und auch Ortsratsmitgliedern zeigen, dass das umfassende Konzept vielleicht nicht sofort verständlich ist. Die Maßnahmen wie Neubau/Sanierung Veranstaltungszentrum (VZL) aber auch Verkehrskonzepte sind - da noch nicht beschlossen - sehr offen formuliert und neuerdings mit Prioritäten versehen. Dietrich von Dessien (CDU) wunderte sich, ob bei der Planung der einzelnen Maßnahmen eine Verzahnung geplant sei. „Alle Maßnahmen laufen parellel, das Konzept greift über einzelne Projekte hinaus“, erklärt Wippermann. Im dynamischen Entscheidungsprozess könne viel passieren, auch weitere öffentliche Veranstaltungen seien denkbar.

Auch das Radverkehrskonzept, was im InSEK kurioserweise trotz Informationsveranstaltung im eigenen Unterpunkt nur mit einem Satz erwähnt wird, soll noch mit eingebunden werden. Die Hauptrouten zur Querung der Innenstadt seien zwar schon beachtet, müssten jedoch noch erarbeitet werden.

Behindertenbeauftragte Irene Siedow gab zu Bedenken, dass das InSEK hauptsächlich vor der Corona-Krise entwicklt wurde und durch neu gewonnene Erkenntnisse „nochmal auf die Prioritätenliste geschaut“ werden müsse. „Es handelt sich dabei nicht um zeitliche Priorität“, so Klehn. Man habe die Prioritäten großzügig vergeben und sei nicht in Details gegangen, eine Konkretisierung würde „noch sechs Jahre“ dauern. So sind bislang Neubau/Sanierung von VZL und Freibad als „mittel“ eingestuft, ein Wettbewerb zur Entscheidungsfindung steht immerhin mit 70.000 Euro in der Kostenplanung.

Ilse Deppmeyer von der Gruppe Gemeinwohlökonomie scheint die Experten mit einer Frage aber noch überrumpelt zu haben: „Ist schon angedacht für ein Bauprojekt - wenn es bewilligt ist - Unternehmen anstellen, die [...]nachhaltig sind?“ Sie wünsche sich, dass keine Subunternehmen beteiligt würden. Klehn schiebt die Verantwortung dem Rat zu: „Das ist möglich, aber eine politische Entscheidung.“

Wippermann bleibt souverän und nimmt den Vorschlag auf: „Es wäre ja kontraproduktiv, solche Vorgaben nicht einzuhalten. Wir wissen auch, dass so etwas dem Geldgeber gefällt.“ Die Entscheidung könne aber erst nach konkreten Entwicklungen fallen.

