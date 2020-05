Viele wollen junge Pflanzen haben

Börse am Dorfladen als voller Erfolg gewertet

Mariensee (r/os). „Die Jungpflanzenbörse vor dem Dorfladen war ein voller Erfolg“, urteilt Mit-Organisatorin Elisabeth Hinkes-Wollborn. Großes Interesse bestand nach ihren Worten an den etwa 40 verschiedenen Tomatensorten. Mitglieder der Staudenfreunde und Hausgartenbesitzer boten eine Vielzahl besonderer Sorten sowohl als Gemüsepflanzen wie auch als Blumenstauden an. Der NABU stellte Pflanzen und Blumenzwiesensamen zur Verfügung. „Trotz des großen Andrangs wurden bereitwillig von den Besuchern auch die Abstands- und Sicherheitsregeln eingehalten, und Wartezeiten von etwa 10 Minuten und mehr in Kauf genommen, um in den Verkaufsbereich zu gelangen“, so Hinkes-Wollborn.

Die privaten Gärtner konnten viele ihrer angebotenen Jungpflanzen gegen eine Spende, zum Teil für den Schulgarten Mariensee, veräußern. Bei den Spenden für den Schulgarten können sich die Kinder jetzt über eine Summe von 120 Euro freuen, für die unter anderem ein Sprenkler angeschafft werden soll. Gesucht werden jetzt noch freiwillige „Gieß-Paten“ die sich in der Schule melden sollten.

