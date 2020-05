Für Papier fährt jetzt nur noch ein Entsorgungs-Fahrzeug

aha und Remondis kooperieren seit Mai bei Altpapierabholung

Alles in ein Auto: Entsorger aha holt Altpapier künftig in Säcken sowie zwei verschiedenen Tonnen ab, auch von früheren Remondis-Kunden.

Neustadt (os). Remondis-Altpapiertonnen werden seit Anfang Mai von aha geleert. Beide Unternehmen hatten sich geeinigt, ihre Aktivitäten zu bündeln und damit auch die Zahl der Fahrten zu reduzieren. Statt der 14-tägigen Leerungs-Rhytmen durch Remondis nehmen nun aha-Fahrzeuge die Fracht aus den Tonnen an Bord. Von logistischen Problemen aufgrund der teils unterschiedlichen Tonnengrößen, mit den aha bei Einführung der Papiertonne ein Angebot der halb so großen 120 Liter-Tonne zusätzlich abgelehnt hatte, scheint mittlerweile keine Spur mehr.

Die von Remondis aufgestellten Tonnen bleiben erhalten und werden nicht ausgetauscht. Die Altpapierabholung insgesamt bleibt weiterhin kostenlos.

„Da zukünftig nur noch ein Fahrzeug für die Abholung notwendig ist, wird die Entsorgung des Altpapiers nachhaltiger und ökologischer“, teilt aha mit.

Der Leerungstag der Tonne entspricht seit der Umstellung dem Wochentag, an dem auch Abfallbehälter und Wertstoffsäcke zur Abholung herausgestellt werden.

aha bittet darum, die vollen Tonnen am Leerungstag bis sieben Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen und sie nach der Leerung, sobald es möglich ist, wieder auf

das Grundstück zurückzuholen. Fragen zur Altpapierabholung beantwortet die kostenlose Service-Hotline von aha unter Telefon 0800/9991199 (montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 7 Uhr bis 15 Uhr).

Remondis-Kunden wurden schriftlich über die Änderungen informiert. „Die Kooperation wirkt sich in keiner Weise auf andere Remondis-Geschäftsbereiche am Standort Hannover aus. Remondis wird auch künftig in gewohnter Qualität die gelben Säcke in dem Umlandkommunen der Region Hannover entsorgen“, so ein Unternehmenssprecher.

