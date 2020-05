Opfer bekommt Überfall-Beute nach drei Jahren wieder

Führerschein, Geld und Scheckkarte fehlen

Waltraud Radke mit der zurückgegebenen Raub-Beute von vor drei Jahren. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Den 8. Februar 2017 vergisst Waltraud Radke nicht so schnell - auch wenn das, was ihr damals passierte, jetzt noch einen unerwarteten Abschluss gefunden hat.

Die Neustädterin hatte an diesem Tag gerade ihr Fahrrad am Ärztehaus an der Lindenstraße abgestellt und wollte es anschließen. Ihr Hund „Schoko“ saß noch im Korb auf dem Gepäckträger, im vorderen Korb stand ihr Rucksack. „Plötlich tauchte ein großer, kräftiger Mann hinter mir auf und schubste mich zur Seite“, erinnert sie sich. Die Seniorin stürzte, der Angreifer griff sich den Rucksack und flüchtete zu Fuß. Als sie gerade ihre Scheckkarte sperren lassen wollte, traf sie zwei Polizisten. Eine Fahndung nach dem Räuber blieb aber erfolglos.

Mehr als drei Jahre später klingelte in der vergangenen Woche ihr Telefon. Ein Polizeibeamter aus Hannover berichtete, der Rucksack sei gefunden worden und könne ihr nun zurückgegeben werden. Ein Radfahrer hatte das Beutestück an der Bundesstraße 6 in Richtung Nienburg gefunden - mit Moos überwachsen.

„Mein Personalausweis war noch drin, außerdem ein paar Tabletten, die Krankenkassenkarte und noch mehr Kleinkram“, sagt Radke. Auch ihr Handy - noch mit Tasten - fand sich im Rucksack. Verschwunden bleiben dagegen das Geld aus dem Portmonee, die EC-Karte, ein Bund mit Schlüsseln und ihr Führerschein.

„Warum gerade der?“, fragt sich die Rentnerin. Durch die verschwundenen Papiere, Karten und Schlüssel hatte sie jede Menge Aufwand zu betreiben, die Rückgabe des geraubten Lederteils mit dem verbleibenden Inhalt bringt ihr nichts mehr. Deshalb wanderte alles schon am nächsten Tag in die Mülltonne. „Besser wäre, der Kerl hätte geschnappt werden können.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1107 vom 30.05.2020