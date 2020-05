Adebars in guter Nachbarschaft

Kaum 100 Meter zwischen zwei Nestern - erster Nachwuchs geschlüpft

Die Störchin auf dem neuen Nest am Fährmannsweg sorgtevor einigen Tagen noch für Ordnung, mittlerweile ist Nachwuchs angekommen. Foto: Seitz

Auch auf dem nahen, aber schon seit 30 Jahren bestehenden Nest-Standort ist Aktivität zu beobachten. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Helstorf (os). Noch vor 20 Jahren wäre ein Anblick wie am Fährmannsweg und am Ortsfeld eine echte Rarität gewesen. Mit nur rund 100 Metern Abstand brüten zwei Storchenpaare nahe der Leineniederung. Das eine auf dem seit 30 Jahren bestehenden Nest auf einem landwirtschaftlichen Gebäude am Ortsfeld, das andere als Premierengäste auf einer abgesägten Eiche am Fährmannsweg. Manfred Lindenmann hat auf der Basis eines alten Wagenrades den Grundstein für das neue Nest gelegt - und gleich im ersten Jahr eine Belegung verzeichnen können.

„Ein solcher Anfang ist für die Störche in vielen Fällen gar nicht nötig“, sagt Reinhard Löhmer, Storchenbeauftragter der Region Hannover. Seit die Zahl der Vögel in den vergangenen zehn Jahren „explosionsartig zugenommen“ hat, suchen sich Paare ganz unterschiedliche Brutstellen. „Ein glatter Schnittteller reicht da oft schon aus“, so der Experte. Mittlerweile gibt es auch in der Region mehrere Beispiele dicht beieinander liegender Storchennester. Löhmer kennt Fälle, in denen die Tiere sogar am selben Ort auf unterschiedlichen Ebenen ihre Horste haben. „Wenn der Lebensraum das hergibt, ist die Nähe auch kein Problem“, sagt der Storchen-Fachmann. In Spanien und Griechenland sei das häufig zu beobachten. Auch in der Leineniederung vermutet Löhmer genug Futter, damit auf beiden Nestern zu erwartender Nachwuchs groß gezogen werden kann. Wie berichtet, sind alle vier Küken im nahen Amedorfer Nest umgekommen, von daher droht - bedauerlicher Weise - keine Futterkonkurrenz mehr.

Die beiden Helstorfer Paare sind als „Ostzieher“, also über Griechenland aus Afrika zurückkehrende Zugvögel, eher spät eingetroffen. Dem entsprechend sind auch ihre Küken erst nach den Westziehern zu erwarten. „Geklappert hat es hier auf jeden Fall ganz schön“, sagt Manfred Lindenmann, der das neue Nest immer wieder beobachtet, ebenso wie Nachbarn und vorbeifahrende Anwohner oder Radfahrer. So wurde am Dienstag auch ein erster, geschlüpfter Jungstorch im Nest entdeckt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1107 vom 30.05.2020