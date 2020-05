In den Museen bleiben die Türen noch länger geschlossen

Auflagen für Ehrenamtliche „nicht leistbar“

Neustadt/Helstorf (os). „Wir gehören ja schon mal fast alle der Risikogruppe an“, sagt Hans-Erich Hergt auf die Frage nach einer möglichen Wiedereröffnung des Museums für Stadtgeschichte. Ähnlich sieht das beim Schmiedemuseum in Helstorf aus. Unabhängig vom Alter der Ehrenamtlichen Museumsbetreiber gibt es aber erhebliche Auflagen, die im Falle einer Öffnung einzuhalten wären. „Das ist so für uns nicht leistbar“, sagt Hergt. Margrit Lindenmann vom Helstorfer Heimatmuseumsverein verweist zudem auf die Erwartungshaltung der Besucher: „Wenn wir geöffnet haben, möchten die Besucher auch Kuchen und Bratwurst neben den Vorführungen in Schmiede und Museumsscheune.“ Das allein ließe sich wohl noch organisieren, „wir sind aber auch verantwortlich, wenn es zu Verstößen kommt“, sagt sie.

Hergt hat ein Schreiben über den Museumsverband Niedersachsen-Bremen bekommen, der für seine Mitglieder, zu denen das Museum für Stadtgeschichte gehört, auf elf Seiten die notwendigen Schutzmaßnahmen und Auflagen auflistet.

„Das Personal braucht Schutzkleidung, Adressen und Kontaktdaten müssen festgehalten werden, sofortige Desinfektion wenn jemand die Treppe hoch geht oder mal eine Vitrine berührt wird ist notwendig“, zählt er nur einige auf. Er versteht, dass sich Behörden absichern wollen, aber das sei ehrenamtlich nicht leistbar und wäre auch nicht finanzierbar. „Wir können zum Beispiel keine Masken vorhalten, es wird ja kein Eintritt erhoben. „Vielleicht passt man es ja irgendwie noch praktikabel an“, hofft er. Die Trennung von Ein- und Ausgang wäre in Neustadt noch am einfachsten umsetzbar. Bei einer Person pro zehn Quadratmeter dürften maximal fünf Besucher in die Räume.

„Wir hatten eigentlich noch schöne Ausstellungen vorgesehen, etwa über Beleuchtungsmittel oder die Geschichte der Biber an der Leine“, verrät Hergt, das alle muss nun aber warten.

In Helstorf wird „auf Sicht gefahren“. Margrit Lindenmann und ihre Mitstreiter wollen jeweils schauen, was wann möglich ist. „Wir haben die Hoffnung, dass zumindest das Kartoffelfest wieder gefeiert werden kann“, sagt sie.

Das beliebte Wurstessen zur Jahreshauptversammlung musste wegen der Kontaktbeschränkungen ausfallen. Die Wurst war bereits gekauft, deshalb hat der Verein die Waren an die Tafel weitergegeben. „Dort haben sich die Helfer immerhin gefreut und hoffentlich auch die Kunden.“

