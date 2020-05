Stadt blitzt erstmals in Averhoy

Anhänger ist ab sofort aktiv

Averhoy (os). Wie angekündigt hat die Stadtverwaltung ihren Blitzeranhänger am heutigen Dienstag im Norden des Stadtgebietes in Betrieb genommen. Zum ersten Mal wird ein Messpunkt in der Ortsdurchfahrt Averhoy an der Landesstraße 193 genutzt. Dort sind aufgrund der schlechten Fahrbahnoberfläche innerorts nur 30 Stundenkilometer erlaubt.

In der kommenden Woche wird der Messanhänger nach Welze gebracht, ebenfalls in der Ortsdurchfahrt, bevor er ab 8. Juni wieder in der Kernstadt an der Königsberger Straße zum Einsatz kommt.

