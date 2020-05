Einbruch in einen PC-Raum der KGS scheitert

Plexiglas-Kuppel eingeschlagen

Neustadt (os). Irgendwann während des langen Feier- und Brückentagswochenendes haben Unbekannte versucht, über das Dach in einen Computerraum der Kooperativen Gesamtschule an der Leinstraße einzubrechen. Zwischen 20. Mai, 20 Uhr, und 25. Mai, 7.50 Uhr, versuchten die Täter offensichtlich, durch eine Lichtkuppel in den PC-Raum zu gelangen. Die beiden oberen Abdeckungen aus Plexiglas wurden zerschlagen. Den Tätern gelang es laut Polizei aber wohl nicht, in den Raum einzusteigen.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise möglicher Zeugen, die unter Telefon 05032/9559-115 bearbeitet werden.

