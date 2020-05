Bundesstraße 6 in Richtung Nienburg drei Nächte gesperrt

Fahrbahn wird saniert - Umleitungen zwischen 22 und 5 Uhr

Bordenau (os). In drei Nächten dieser Woche gibt es Vollsperrungen der B 6 in Fahrtrichtung Nienburg im Bereich zwischen Garbsen-Meyenfeld und Bordenau. In den Nächten vom 27. bis 30. Mai finden Fahrbahnreparaturarbeiten statt. Die Sperrungen erfolgen jeweils von 22 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen um 5 Uhr. Die Fahrtrichtung Hannover ist von den Sperrungen nicht betroffen.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai erfolgt die Vollsperrung ab der Kreuzung B 6/“Phillip-Reis-Str.“ bis zur Kreuzung B 6/“Molkereistraße“. Die Umleitung führt durch den Garbsener Ortsteil Meyenfeld.

In der folgenden Nacht beginnt die Sperrung ab der Kreuzung mit der Molkereistraße“ und reicht bis zur Anschlussstelle Frielingen. Die Umleitung erfolgt hier über den Garbsener Ortsteil Osterwald-Unterende bis zur Anschlussstelle Frielingen.

In der Nacht auf den 30. Mai wird die Fahrbahn zwischen Frielingen und der Anschlussstelle Neustadt-Bordenau (Dammkrug) saniert und dafür voll gesperrt. Als Umleitung wird die Strecke über Frielingen und Bordenau bis zur Anschlussstelle am Dammkrug ausgeschildert.

Witterungsbedingt sind zeitliche Verschiebungen möglich.

