Geschäftsleben nimmt erst langsam wieder Fahrt auf

Citymanagerin auf Innenstadt-Tour

Jana Schadwinkel (li.) und Martin Schwalb (re.) lassen sich von Jens Ohlau die Anti-Corona-Maßnahmen in seinem Trendhaus zeigen. Fotos: Seitz

Bei Ratskeller-Wirt Christian Nehring hat jeder zweite Außentisch frei. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Trotz der Lockerungen halten sich viele Kunden noch aus der Innenstadt fern“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Stadt, Martin Schwalb, hatte sie sich auf den Weg gemacht und mehrere Geschäfte und Gastronomen besucht. Beide wollten sich die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen ansehen und hören, wie bisher der Neustart klappt. „Das soll auch zeigen, dass man keine Angst haben muss“, sagt Schadwinkel.

Kaufmann Jens Ohlau vom gleichnamigen Trendhaus sieht die Maßnahmen bisher auch reibungslos funktionieren. Kundensteuerung mit Pfeilen und verpflichtenden, nummerierten Warentaschen, einen Hygienepunkt am Eingang, Spuckschutz an der Kasse und Hinweise zum richtigen Verhalten - Ohlau und seine Mitarbeiter haben einiges vorbereitet, um sicheres Shopping zu ermöglichen. „Unsere Mitarbeiterinnen tragen alle Masken - aus Respekt gegenüber den Kunden“, sagt er. Zwar müssten die Verkäuferinnen das nicht tun, erzielen damit aber auch einen Werbeeffekt, denn mittlerweile gibt es die Schutzmasken auch in modischen Designs.

Das Trendhaus hat gut 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, aber auch sonst „nie ein Frequenzproblem“, wie der Kaufmann sagt. „Nur am Goldenen Sonntag ist das mal anders.“ An den ersten Tagen nach Wiedereröffnung waren zunächst viele Kunden da, „dann wurde es erstmal recht ruhig“, so Ohlau. Seine Mitarbeiterin Kathrin Köhler empfindet die Kunden durchweg als sehr diszipliniert.

Lukas Jadzinski von der Parfümerie Aurel beschränkt sich mit seinen Kolleginnen hauptsächlich auf Düfte. „Make-up tragen wir derzeit nicht auf, räumen aber großzügige Umtauschfristen ein“, sagt er. Parfüms werden ohnehin meist in Beratung verkauft. „Zum Schnuppern muss die Maske dann aber doch ein wenig gelupft werden“, nennt er eine notwendige Einschränkung. Auch bei Aurel werden Masken auf beiden Seiten der Bedientische getragen.

Eine ganz praktische Verbesserung brachte Corona beim Ratskeller. Der Windschutz durfte nun endlich auf dem Boden befestigt werden, um die bisherigen Betonplatten für mehr Platz auf dem Markt loszuwerden. „Dadurch haben Gäste, die bei uns draußen sitzen einen Schutz gegen Wind und Viren“, sagt Wirt Christian Nehring. Die Gäste kommen derzeit noch zögerlich, die 50 Prozent erlaubte Auslastung erreiche er derzeit nicht, „maximal 25 bis 30 Prozent der vorherigen Gäste“ hat er bisher registriert. Schwierig findet er vor allem die Begrenzung auf zwei Haushalte. Feiern fallen damit weiterhin weg, davon lebt aber die Branche. Dabei hat er gegenüber vielen Kollegen den Vorteil von viel Platz im Gewölbe und im Blauen Saal. Serviert wird mit Mundschutz. „Natürlich ist das eine andere Atmosphäre“, sagt der Gastwirt.

