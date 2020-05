Busfahrt mit Fahrradanhänger zum Steinhuder Meer

Linie 835 ab heute wieder im Ringverkehr unterwegs

Fährt ab heute wieder: Der Bus 835 mit Fahrradanhänger auf der Ringlinie ums Steinhuder Meer. Foto: RegioBus vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/tma). Fahrradfahrer können sich über eine Tour zum Steinhuder Meer freuen: Die Regiobus-Linie 835 ist, wenn auch durch die Corona-Krise etwas verspätet, ab Himmelfahrt wieder mit Fahrradanhänger unterwegs.

Der Fahrradbus startet nun das zwölfte Jahr in Folge jeweils von Neustadt sowie Wunstorf aus als Ringlinie und umrundet das Steinhuder Meer in beide Richtungen. Alle Ausflügler, die das Gewässer zumindest streckenweise auf ihren Drahteseln erkunden wollen, können das Zusatzangebot ab Donnerstag, 21. Mai, zunächst an Feiertagen und Wochenenden stündlich zwischen 10 und 19 Uhr nutzen. Vom 1. Juni bis zum 31. August ist die Linie 835 dann wieder täglich mit dem Fahrradanhänger im Einsatz.

Vom 1. September bis 1. November kann der Fahrradanhänger im Stundentakt an den Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen genutzt werden, bevor der Bus in den Wintermonaten von November bis Frühjahr 2021 an den Wochenenden im Zweistundentakt ohne Fahrradanhänger verkehrt.

Fahrgäste können an fast allen Haltepunkten der Linie 835 mit dem Fahrrad ein- oder aussteigen. So können Ausflügler etwa bei schlechterem Wetter oder wenn sie das Meer nur zum Teil umfahren wollen, auf den Fahrradbus zurückzugreifen und ihre Räder kostenlos mitnehmen.

Der Anhänger bietet Platz für 16 Fahrräder. Mittels einer Rampe kann jeder sein Fahrrad selbst hoch- oder herunterschieben.

Für die Einzelfahrt mit oder ohne Fahrrad von Neustadt bis Wunstorf wird ein Einzelkarte für eine Zone benötigt - das Fahrrad fährt gratis mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Fahrzeiten des Fahrradbusses sind auf die Anschlüsse an die Züge abgestimmt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1106 vom 23.05.2020