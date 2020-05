Die Lage am Mittwoch: Corona-Zahl im Neustädter Land unverändert

Unter 100 Patienten in Kliniken - Vorsicht bei Antikörpertests

Neustadt (os). Es bleibt dabei: Fünf aktuell erkrankte aus dem gesamten Stadtgebiet führt das Gesundheitsamt der Region Hannover in der heutigen Statistik zur Corona-Pandemie. Seit Ausbruch des Virus in der Region sind damit im Neustädter Land weiterhin 39 Menschen betroffen, bisher gab es hier laut offizieller Zahlen keine Todesopfer.

Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

In den Kommunen der Region Hannover inklusive der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 167 (176 am Dienstag). 1.919 (1.906) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.186 (2.180). Insgesamt sind regionsweit bisher 100 (+2) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,8 (+0,1) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 97 (-16) Menschen in Kliniken behandelt, davon 24 (-1) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 44 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 83 (+1); 20 bis 29 Jahre: 338 (+/-0); 30 bis 39 Jahre: 339 (+2); 40 bis 49: 354 (+1); 50 bis 59 Jahre: 422 (-3); 60 bis 69 Jahre: 204 (+3); 70 bis 79 Jahre: 151 (+/-0); 80 Jahre und älter: 251 (+1).

Seit einiger Zeit steigt die Zahl der Internet-Anbieter, die Corona-Antikörpertests zu unterschiedlichen Preisen verkaufen und Aufklärung versprechen. Doch: Antikörpertest ist nicht gleich Antikörpertest. „Es kursieren derzeit drei Arten von Antikörpertests mit völlig unterschiedlicher Aussagekraft“, warnt Axel Herbst vom Gesundheitsamt der Region Hannover. „Es gibt aktuell nur ein Testverfahren, das Antikörper einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung mit einer fast 100-prozentigen Sicherheit nachweist und damit Auskunft über eine mögliche Immunität gibt. Dieser Test reagiert aber frühestens zehn bis 14 Tage nach der Infektion, weil er späte Antikörper nachweist“, erklärt Herbst.

Ein anderes Testverfahren zeigt ausschließlich akute Covid-19-Infektionen, also frühe Antikörper, an, das aber bereits ab etwa zehn Tage nach einer durchgemachten Infektion schon nicht mehr aussagekräftig ist. Ein weiterer Test, der auf dem Markt ist, weist zwar auch spät gebildete Antikörper nach, gibt aber nur Auskunft darüber, ob eine Infektion durchgemacht wurde, nicht aber, ob es sich speziell um die Covid-19-Krankheit handelt.

„Wer also wissen möchte, ob er die Covid-19-Infektion schon durchgemacht hat, dem empfehlen wir dringend, sich an eine Hausarztpraxis zu wenden und direkt nach dem Test zu fragen, der späte Antikörper der Covid-19-Infektion nachweist und Aufschluss über eine Immunität gibt“, so Herbst. „Von Angeboten im Internet, die nicht näher beschreiben, um welche Art von Test es sich handelt, raten wir ab.“ Die Kosten zahlen die Nutzerinnen und Nutzer selbst, die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Antikörpertests derzeit nicht.

