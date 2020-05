Landwehrunterführung ab Dienstag wegen Arbeiten halbseitig gesperrt

Neustadt (r/tma). Eine der meistbefahrenen Straßen in der Kernstadt wird in der kommenden woche zum Nadelöhr. Ab Dienstag lässt die Stadt Instandsetzungsarbeiten an der Fußgängerbrücke am Bahnhof durchführen. Aus diesem Grund muss die Unterführung ab Dienstag, 26. Mai, halbseitig gesperrt werden.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern. Verkehrskoordinator Benjamin Gleue rechnet mit „Behinderungen im Verkehrsfluss und längeren Fahrtzeiten“. Um während der Zeit die Durchfahrt auf Höhe der Unterführung aufrecht erhalten zu können, regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Ein Sicherheitsposten soll diese im Handbetrieb steuern. „Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass der Rückstau von der Unterführung bis in die „Havanna“-Kreuzung der Bundesstraße 442 (Nienburger Straße/Wunstorfer Straße) zurückreicht und den dortigen Verkehr zum Erliegen bringt“, schreibt Gleue.

Bei starkem Verkehrsaufkommen haben die aus Richtung B 442 kommenden Fahrzeuge Vorrecht. Aus Westen kommende Fahrer müssen länger warten. Diese können aber auch über die Königsberger Straße, die Verbindung Am Kuhlager/Memeler Straße oder die Siemensstraße ausweichen.

Auch Fußgänger müssen sich während der Bauarbeiten auf Umwege einrichten. Die Brücke über die Landwehr wird voll gesperrt. Die Straße kann aber noch an der Ampel im Bereich Königsberger Straße/Landwehr (beim Lidl) gekreuzt werden. Auch in der Unterführung kommt es zu einseitigen Sperrungen der Gehwege. Gleue verweist als Ausweichsmöglichkeit auf die Bahnhofsunterführung. „Da die Instandsetzungsarbeiten sehr witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen im geplanten Ablauf kommen“, erklärt der Koordinator. „Beispielsweise kann der wichtigste Arbeitsschritt, das Aufbringen von wasserdichter Schutzfarbe, nicht bei Regen durchgeführt werden.“

Doch der geplante Abschluss der Arbeiten ist wohl nicht für alle Autofahrer eine Erleichterung: Danach geht es in der 24. Kalenderwoche an der Schlossbrücke an der Herzog-Erich-Allee weiter. Erneut regelt dann eine Baustellenampel ebenfalls zwei Wochen den Verkehr. Der Fußweg wird wechselseitig gesperrt.

