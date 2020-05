Steinschlange nähert sich dem Anaconda-Ausmaß

Spaziergangs-Motivation für Kinder wächst weiter

Die Steinschlange ist auf den ersten Blick am Kopf zu erkennen ...

... und windet sich mit vielen, schön gestalteten Steinen ...

... durch das Gras hinter dem Spielplatz an der Hildegard-von-Bingen-Straße. Fotos: Seitz

Neustadt (os). „Wir schauen fast jeden Tag nach, was sich getan hat“, sagt Anke Evsen. Das Ziel dieser „Begutachtungen“ liegt - im wahrsten Sinne des Wortes - hinter dem Spielplatz an der Hildegard-von-Bingen-Straße. Eine Schlange aus bemalten Steinen nimmt dort seit Wochen immer weiter zu. Mit viel Kreativität und künstlerischem Geschick finden sich nicht nur bunte Stein in verschiedenen Größen, sondern auch viele beschriftete. „Mut“, „Glück“, „Liebe“ oder „Smile“ steht auf den Kieseln, aber auch - ganz wichtig in der aktuellen Zeit: „Geduld“.

Anke Evsen hat die Schlange mit einem entsprechenden Hinweis unter Folie am 22. April begonnen. „Wir hatten schon eine Schatzsuche vom Kindergarten aus, dann habe ich etwas ähnliches bei Facebook gesehen“, berichtet sie. „Ich habe überlegt, wie sich die Kinder noch zum Spazierengehen motivieren lassen. Mit der Schlange haben wir jetzt ein festes Ziel.“ Das gilt scheinbar auch für viele andere „Stein-Künstler“. Die Schlange wächst täglich und hat schon bald Anaconda-Ausmaße erreicht. „Das freut uns total, es ist toll wie viel Mühe sich manche geben“, sagt die Initiatorin.

