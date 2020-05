Blitzeranhänger steht diese Woche in Evensen

Averhoy und Welze folgen, dann wieder die Kernstadt

Evensen/Neustadt (os). Der Blitzeranhänger der Stadtverwaltung steht seit dem gestrigen Dienstag in Welze an der Landesstraße 191. Dort wird er einschließlich des Wochenendes die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde überwachen. Der Standort ist gleichzeitig der erste, an dem das Gerät nach der Anschaffung eingesetzt wurde. Dabei gab es teils erschreckende Ergebnisse, so erreichten Fahrzeuge bis zum Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit.

In der kommenden Woche wird der Messanhänger dann erstmals in Averhoy eingesetzt. An der Landesstraße 193 ist ebenfalls Tempo 50 erlaubt, teilweise aufgrund schwerer Fahrbahnschäden sogar nur 30. Im Anschluss wechselt der Blitzer in der 23. Kalenderwoche nach Welze, ebenfalls in der Ortsdurchfahrt, bevor er ab 8. Juni wieder in der Kernstadt an der Königsberger Straße zum Einsatz kommt.

