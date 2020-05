Fahrradstreifen leuchten jetzt in rot

Land lässt gefährliche Querungen auffällig sichern - weitere folgen

Rote Streifen sollen das Queren von Radfahrern nicht nur an der Bahnhofskreuzung, ...

sondern auch vor dem Bahnübergang Nienburger Straße sicherer machen.

Neustadt (os). Stockender Verkehr am Montag begleitete zwar die kurzfristig angesetzte Maßnahme, dann leuchteten aber die beiden gefährlichen Fahrradquerungen an der Bahnhofskreuzung und am Bahnübergang Nienburger Straße in auffälligem Rot.

Just an diesen beiden Punkten ereigneten sich zwei der folgenschwersten Unfälle mit Radfahrern in den vergangenen Jahren. Am Bahnhof war 2016 ein 77-jähriger Radfahrer von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden, am Bahnübergang wurde eine Neustädterin 2018 so schwer verletzt, dass sie bis heute unter den Folgen leidet.

„Wir hatten der Landesstraßenbaubehörde schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass die Markierung des Fahrradstreifens immer schlechter erkennbar ist“, sagt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue auf NZ-Anfrage. Die Stadt hatte darum gebeten, die neue Markierung dann auch gleich in rot anzufertigen. Das ließ das Land nun so ausführen.

Weitere Radfahrstreifen sollen demnächst auch an Kreisstraßen farbig markiert werden, etwa - abschnittsweise - entlang der Ortsdurchfahrten Bordenau, Hagen, Niedernstöcken, Otternhagen und Poggenhagen. In den meisten Fällen sind vollfarbige Schutzstreifen in rot geplant, in Ausnahmen auch nur Piktogramme, so vorgesehen für Mariensee an der Straße „Alt Mariensee“.

