Innenstadtentwicklung ist Top-Thema im Kernstadt-Ortsrat

Parkpalette am Amtsgericht noch möglich?

Die Zukunft des Veranstaltungszentrums Leinepark (VZL) steht ebenfalls zur Diskussion. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (r/os). Als erster Ortsrat seit Beginn der Corona-Einschränkungen tagt das Gremium der Kernstadt am Mittwoch, 27. Mai, in der KGS-Mensa. Weil die Stadt bis zum 31. Mai einen Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm um ein „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (InSEK) stellen möchte (wir berichteten).

„Für den Ortsrat ist dieser Schritt ein ganz wichtiger Meilenstein, daher möchte ich mich auch bei Bürgermeister Dominic Herbst und den Stadtratfraktionsvorsitzenden bedanken, dass der Ortsrat noch vor Antragsfrist in die Beratungsfolge aufgenommen wurde“, so Ortsbürgermeister Johannes Laub. Der Ortsrat freut sich über den Antrag der Verwaltung und unterstützt das Bestreben einen Förderantrag zu stellen. Zu den Maßnahmen, die Grundlage der Antragstellung sind, zählen Sanierung/Neubau VZL, die Neugestaltung des Rundeels, die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt oder auch die Schaffung einer Parkpalette beim Amtsgericht. „Die große Bedeutung für unsere Ortschaft wird auch darin deutlich, dass das Themenkomplex Innenstadtentwicklung jahrelang den Großteil der Ortsratsanträge zum Haushalt ausgemacht hat“. Deshalb sei die formale Unterstützung durch das Gremium wichtig.

Um einen möglichst großen Abstand zwischen den Ortsratsmitglieder einhalten zu können, wurde die Sitzung in die Mensa der KGS verlegt und die Zuschauerzahl auf 30 begrenzt. Aufgrund der im Vergleich zum Rat deutlich geringeren Gremiengröße von 15 Personen wird der Ortsrat auf eine Paring-Regelung verzichten.

Die organisatorischen Regelungen haben alle Fraktionen in einer gemeinsamen Videositzung besprochen. „Für diese gute Zusammenarbeit in dieser Situation, in der alles anders ist, möchte ich den Fraktionen danken“, so Laub.

