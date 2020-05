Alles neu macht der Mai

Bei der Feuerwehr in Vesbeck tut sich was

Vesbeck (os). Der neue Mannschaftstransporter ist schon einige Zeit im Dienst, nur der Unterstand dafür fehlte bisher noch. Aktuell lässt die Stadtverwaltung den gerade als Anbau an das kleine Gerätehaus der Ortsfeuerwehr herstellen. Anschließend wird der Bereich noch gepflastert und dann steht nur noch die Möglichkeit aus, die Erweiterung auch gebührend zu feiern. „Die Ortsfeuerwehr in freut sich über Neuerungen am Gerätehaus“, sagt Ortsbrandmeister André Willer (re.) und zeigt sich erfreut, dass in die kleine Ortswehr investiert und Vertrauen in die Zukunft geschenkt wird. „Das ist ein Gefühl der Wertschätzung und das freut uns alle sehr“, so Willer. Neben der Stellfläche für das Fahrzeug hat die Wehr jetzt auch einen wetterunabhängigen Übungsplatz für die Kinder, Jugendlichen und Aktiven in Aussicht. „Wieder eine Möglichkeit mehr, die Ausbildung und das Ehrenamt interessant zu halten“, so der Ortsbrandmeister.

