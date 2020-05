Eine Neuinfektion über das Wochenende

Regionsweit nur noch 86 Patienten in Kliniken

Neustadt (os). Nach der Halbierung der aktuellen Infizierten-Zahl für das Stadtgebiet am Freitag gab es über das Wochenende einen positiven Test. Damit sind derzeit sechs Personen im Neustädter Land an Covid-19 erkrankt. Mit den 33 zwischenzeitliche Genesenen liegt die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie nun bei 39.

Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

In den Kommunen der Region Hannover inklusive der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 182 (167 am Mittwoch). 1.893 (die am Freitag gemeldeten 1.894 waren ein Tippfehler der Regionsverwaltung) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.173 (2.155). Insgesamt sind regionsweit bisher 98 (+4) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,9 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 86 (-42) Menschen in Kliniken behandelt, davon 25 (-7) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 44 Infizierte (+1), 10 bis 19 Jahre: 82 (+1); 20 bis 29 Jahre: 337 (+2); 30 bis 39 Jahre: 334 (+4); 40 bis 49: 352 (+3); 50 bis 59 Jahre: 425 (+2); 60 bis 69 Jahre: 201 (+2); 70 bis 79 Jahre: 150 (+2); 80 Jahre und älter: 248 (+1).

