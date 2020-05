Alkohol und Musik sind tabu am Strand

Polizei und Sicherheitsdienst sorgen am Vatertag für Durchsetzung

In dem rot gekennzeichneten Bereich sind am Himmelfahrtstag Alkohol und laute Musik verboten, Polizei und Sicherheitsdienst setzen das Verbot durch.

Mardorf/Neustadt (os). Mit einer Bannmeile für Alkohol und laute Musik am Weißen Berg und der Weißen Düne wollen Stadt, Polizei und Region für geordnete Abläufe am Himmelfahrtstag sorgen. Zwischen 8 und 24 Uhr ist dort beides am 21. Mai verboten. Damit soll auch sichergestellt werden, dass die Mindestabstände zur Verhinderung von Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus eingehalten werden. „Das Kontaktverbot gilt weiterhin“, teilt die Verwaltung mit. Danach dürfen maximal Personen aus zwei Haushalten zusammen im öffentlichen Raum unterwegs sein und dabei den Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten.

„Ich verstehe, dass an Himmelfahrt traditionell gern am Steinhuder Meer gefeiert wird. Dieses Jahr haben wir aber eine sehr besondere Situation“, bekräftigt Bürgermeister Dominic Herbst - selbst in den vergangenen Jahren mehrfach Gast am Nordufer. „Deshalb bitte ich alle, Vorsicht und Rücksicht zu nehmen und nächste Woche von der Weißen Düne fernzubleiben. Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr wieder in gewohntem Rahmen feiern können und freue mich darauf.“ Das Stadtoberhaupt will Social-Media-Kanäle nutzen, um auch die jüngeren Neustädter gezielt mit seinem Aufruf zu erreichen, wie er in der Ratssitzung sagte.

In den vergangenen Jahren waren - je nach Wetter - teils mehr als 1.000 feierwillige junge Menschen an der Weißen Düne. Dabei kam es zeitweise zu exzessivem Alkoholgenuss. Wie die zuständige Fachbereichsleiterin Annette Plein dem Rat berichtete, habe sie sich bewusst gegen ein komplettes Betretungsverbot ausgesprochen, um Familien damit nicht auch die Möglichkeit eines Strandbesuchs zu nehmen.

Die Polizeidirektion Hannover bereitet sich auf den Einsatz vor und will „mit ausreichenden Kräften“ vor Ort sein. Angesichts der noch geltenden Kontakteinschränkungen appellieren auch die Beamten, den Bereich möglichst ganz zu meiden. Die eingesetzten Kräfte, die durch ein 16-köpfiges Team von Sicherheitskräften im Auftrag der Region ergänzt werden, wollen frühzeitig gegen Verstöße vorgehen. Angesichts des Alkoholverbotes rechnet Polizeisprecherin Antje Heilmann mit keinen zusätzlichen Herausforderungen. „Das kennen wir von anderen Örtlichkeiten und haben damit gute Erfahrungen gemacht.“

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen können mit Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

