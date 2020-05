„Corona-Rat“ winkt alle Kinderthemen im Schnellgang durch

Neustadt (os). Die interne Abstimmung vor der ersten Rats-Sitzung nach Ausbruch der Corona-Pandemie scheint gut funktioniert zu haben. Einmütig stimmte das reduzierte Gremium am Donnerstagabend in der KGS-Mensa über zahlreiche Punkte ohne große Diskussion ab, vor allem bei Themen rund um die Kinderbetreuung.

„Eigenartige Zeiten“ hatte der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann konstatiert. Auf die von ihm eigentlich vorgesehene Maskenpflicht wurde aber schon aus akustischen Gründen verzichtet. Der Rat hatte nach Zustimmung der Mitglieder in reduzierter Besetzung getagt, die Fraktionen waren entsprechend der eigentlichen Größe vertreten (wir berichteten). „Ein Beschluss zur Verkleinerung wäre nicht möglich gewesen“, erklärte Wesemann zum freiwilligen Verzicht der Abwesenden.

Die Tagesordnung hielt jede Menge Themen rund um die Kinderbetreuung vor. Zu allen gab es ausnahmslos einstimmige Beschlüsse. So wurde die Erstattung von Kitagebühren - auch für Betriebskitas - und Tagespflegekosten durchgewunken, ebenso die Nachmittagsbetreuung in Schneeren, die Erweiterung der Kita Mardorf und die Einrichtung eines Hortes in Poggenhagen. Auch das kurzfristige Notfallbetreuungs-Konzept namens Fluxx fand Zustimmung, an dem Modell der Landeshauptstadt wird sich die Stadt beteiligen.

Ein Antrag der Mehrheitsfraktion zur Verankerung des Klimaschutzes bei neuen Baugebieten nimmt nun den Weg durch die beteiligten Organe, zudem beschloss der Rat einen Investitionskostenzuschuss zur Vorfinanzierung eines Multifunktionsgebäudes an der Waldbühne Otternhagen. Die Stadt räumt eine Bürgschaft ein, um das Leader-Projekt zu ermöglichen. Rund 372.000 Euro haben die Politiker - ebenfalls einstimmig - als Ermächtigung in den Haushalt eingestellt, um die neue VHS-Geschäftsstelle im Westflügel des Schlosses auszustatten.

Was kostet Corona die Stadt?

„Im Moment noch ein bisschen Lesen in der Glaskugel“, nannte der Erste Stadtrat Maic Schillack seine vorläufigen Zahlen zu finanziellen Haushalts-Auswirkungen der Pandemie.

Positive Effekte gibt es auch: Die Zinsen selbst für langfristige Kredite liegen derzeit bei 0,5 Prozent (25 Jahre), für kürzere Ausleihungen sogar niedriger. Der Aufwand in manchen Bereichen werde sich zudem reduzieren. Bisher sind 35 Anträge auf Stundung von Gewerbesteuer eingegangen, das Volumen schätzt er auf 165.000 Euro. Geringere Einkommenssteueranteile und Gewerbesteuereinnahmen dürften die Gesamtverluste in diesem Jahr auf 3,6 im kommenden Jahr sogar auf 11,3 Millionen Euro summieren.

SPD will Rettungsschirm für Vereine

Mit zwei Dringlichkeitsanträgen möchte die SPD für zusätzliche (Finanz-)Sicherheit in der Corona-Krise sorgen. Beide Anträge konnten aus rechtlichen Gründen im Rat zwar nicht behandelt werden, der Bürgermeister sagte aber eine Berücksichtigung durch die Verwaltung zu. So soll die Stadt einen Härte- oder Notfallfond zur Verfügung stellen, um gemeinnützige Vereine oder Kultureinrichtungen zu unterstützen, die in „vorübergehende wirtschaftliche Notlage geraten“.

Zusätzlich möchte die SPD, dass Neustadt eine Resolution fasst, mit der ein Rettungsschirm für Kommunen gefordert wird. Die Unterfinanzierung vor Corona werde durch die Pandemie-Auswirkungen noch verschärft, so die Sozialdemokraten.

